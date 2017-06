Sandro se decide por el Atlético

Un nuevo giro de tuerca en el futuro de Sandro Ramírez. No es el episodio final de la saga, pero sí uno importante. A media tarde, Marca informaba de que el delantero canario había pasado reconocimiento médico con el Atlético de Madrid en la Clínica Fremap ayer por la mañana, aprovechando la presencia del atacante en la capital de España con motivo de la concentración de la selección sub 21 cara al Europeo de Polonia, que se jugará desde el día 16 de junio. Sandro está entre algodones por las molestias con las que acabó la temporada con el Málaga y aún no se ha entrenado con el grupo. Se espera que lo haga desde este lunes.

Parece evidente, de esta manera, que Sandro ha elegido el Atlético de Madrid para continuar su carrera. El equipo madrileño pagará los seis millones de euros de su cláusula de rescisión. El dilema es cuándo. Como ya se ha escrito esta semana, la entidad que dirige Enrique Cerezo no podrá inscribir jugadores hasta el próximo 1 de enero de 2018 por la sanción de la FIFA a causa de la contratación irregular de menores, trance por que el que pasaron ya Barcelona y Real Madrid con anterioridad. Puede fichar, pero no inscribir.

La opción de Mariano (Real Madrid) es prioritaria entre los posibles relevos

Así las cosas, hay varias opciones. Que el jugador se quede en Málaga hasta el 1 de enero, con lo que jugaría la primera vuelta de blanquiazul antes de marcharse. Es una situación incómoda porque también condiciona la planificación del equipo. Pero también supone contar con un jugador que se ha mostrado desequilibrante, con 16 goles oficiales pese a una lesión de ocho semanas, durante cuatro meses. Otra vía es que Sandro se incorpore inmediatamente al Atlético aunque se quede sin jugar hasta enero. El precedente del Barcelona con Arda Turan y Aleix Vidal cuando cumplió su sanción no parece muy halagüeño, ambos quedaron marcados y perdieron ritmo. La opción que más contentaría al Málaga sería retener hasta junio de 2018 a Sandro. Pero el Atlético no está dispuesto a esperar tanto por el jugador, al que el club presidido por Al-Thani realizó una importante oferta de revisión de contrato que duplicaba sus emolumentos y que el jugador no aceptó por la cláusula que proponía el Málaga. El Atlético le quiere reclutar el próximo 1 de enero.

El Málaga no puede obligar a marcharse antes al jugador si éste no quiere, porque tiene contrato hasta junio de 2019. Es el propio jugador quien puede desbloquear la situación con el abono de la cláusula. Incluso aunque el Málaga pactara con otro club la venta por un precio superior es el jugador quien tiene la última palabra. Y ha elegido el Atlético.

Arnau ya aseguró en varias de sus últimas comparecencias que el club maneja distintos escenarios. Sandro ha dado un paso que parece definitivo. Como ya se contó en estas páginas, una opción con la que ya se han movido hilos es la de Mariano, ariete del Real Madrid que apenas ha tenido protagonismo a las órdenes de Zidane esta temporada. Justamente el ejemplo de Sandro y su revalorización es el mejor anzuelo para atraer jugadores de sus características. Mariano cumplirá 24 años el próximo 1 de agosto y quiere salir para buscar protagonismo.