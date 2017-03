Sandro entra por sorpresa en la lista para San Mamés

Los últimos días de entrenamiento habían tenido en el foco a Juanpi. El venezolano estaba manejando buenas sensaciones. Sin embargo, la sesión del viernes sufrió un receso y se supo que no podría viajar a San Mamés. Con Sandro se confiaba en que su buen trabajo le tuviera a pleno rendimiento frente al Alavés la próxima semana. Y en estas, Gato Romero sorprendió a todos incluyéndolo en una lista que, eso sí, es de 19 futbolistas. Así que aún no está claro que no sea el descartado final

Seguramente en las últimas horas el paso adelante dado por el canario llevara al uruguayo a tomar dicha determinación. Además, hoy volverá a trabajar para ver en qué condiciones llega. A poco que el entrenador blanquiazul vea una buena respuesta, lo dejará entre los 18 que estén en San Mamés. No obstante, pensar en que pueda jugar desde el principio del encuentro es una quimera.

Sandro se ha perdido los últimos siete encuentros del Málaga desde que sufrió una fuerte rotura de fibras contra la Real Sociedad a principio de año. Por eso ayer era pura felicidad y no dudó en compartirlo en redes sociales. "¡Se hizo largo pero llegó! Feliz de volver a una convocatoria. Con ganas de seguir ayudando a mis compañeros", comentó el exdelantero del Barcelona.

La otra noticia de la convocatoria fue la salida de la misma de Ontiveros, que en las últimas semanas alterna minutos en la segunda parte con ni siquiera estar entre los elegidos.