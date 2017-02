"Sandro no se habría ido sin la lesión"

Francesc Arnau fue el protagonista ayer de las charlas con Paco Cañete en la Sala Oyarzábal del antiguo edificio de la Diputación. En un ambiente mucho más distendido de cualquier rueda de prensa y del día a día, el director deportivo pasó revista a toda su carrera y algunos aspectos de actualidad. Y con el añadido de contar en la mesa con su esposa, María José Camacho, también en condición de exfutbolisa. El resultado, una charla amena que dejó varios titulares. Como el convencimiento del gerundense de que Sandro iba a seguir sí o sí en nómina hasta el 30 de junio aunque no se hubiera lesionado. "Estaría igualmente en la plantilla. En verano no te lo puedo asegurar, pero creo que Sandro no se habría ido", comentó.

Arnau habló más acerca de pasajes del pasado que de la actualidad, aunque casi no rehuyó ningún tema del célebre periodista malagueño. Cuestionado sobre su estrecha relación personal con Juande Ramos, quien acabó dimitiendo de manera inesperada, fue claro. "Fue una sorpresa, no me lo esperaba, pero no puedo estar decepcionado con alguien que va de frente", aseguró.

Como jugador sufría mucho después de los partidos. Ahora también, pero de otra manera, con la mala racha de resultados que está viviendo la primera plantilla. Aun así, ve bastantes brotes verdes y confía en que muy pronto lleguen los buenos resultados a los que se está haciendo acreedor el Málaga últimamente. "El equipo va cogiendo mecanismos y vamos jugando mejor, pero no ganamos. Casi que prefieres jugar mal y ganar, como ante el Espanyol. No marcamos y así no pudimos dar visibilidad a todo ese buen trabajo. Pero nos tiene que ir mejor en los resultados. Yo estoy contento con el trabajo", comentó el director deportivo.

También insistió en que se siente feliz por la plantilla configurada, tanto ahora como en verano. "Estoy satisfecho por lo que he traído. Ahora hay que ver el rendimiento", apostilló, a pesar incluso de alguna pregunta incómoda con Bakary Koné: "Lo vimos en directo y nos gustó. Traer a un futbolista implica muchas cosas que se tienen que dar para su rendimiento. Y el mercado de centrales es muy complicado".

La velada dejó varias anécdotas. Según María José Camacho, Arnau le confesó que le "costó más trabajo salir con ella que llegar al primer equipo del Barcelona". Además, el director deportivo confesó que en sus primeros dos años en el Málaga, en que no jugaba pidió varias veces "ser traspasado" pero que le llegó su chance y que, tras vivencias como el proceso concursal, se fue "transformando en un hombre de club". "Y con el tiempo me he sentido muy recompensado", confesó.