Sandro, entre los mejores pichichis

Trece goles en Liga, quince sumando los dos de Copa, jalonan una tarjeta que Sandro sigue dispuesto a estirar lo máximo posible en las jornadas de Liga que quedan. Insaciable y enrachado, más allá de ese lunar en el penalti que marró a última hora contra el Sevilla, le quedan tres partidos por delante. Y aunque ya está entre los mejores pichichis blanquiazules del Málaga CF en una temporada, todavía puede acercarse más a los que hace ya bastante tiempo lograron cifras de récord.

Desde el esperado debut en Primera la campaña 99/00, con la actual son quince las disputadas por el Málaga entre los mejores. Y el canario ya es el quinto mejor. Tiene por delante a Catanha y Salva, que con 24 y 18 parecen ya inalcanzables -aunque no se pueda descartar nada con respecto al maño dado que Sandro está tocado por una varita-, a Dely Valdés (17) y a Salomón Rondón, este con 14. Tipos tan históricos que sólo uno de ellos, el venezolano, continúa en activo.

Así que es más factible que el exjugador del Barça supere o al menos iguale a Rondón en los partidos que quedan (Celta, Real Sociedad y Real Madrid). El top 3 sería ya una matrícula de honor para un canario que en apenas unos meses se ha convertido en uno de los realizadores de referencia en la historia del club. Otra forma de verlo es que ello supone que Sandro está a un gol de igualar al mejor pichichi desde que Al-Thani aterrizó en Málaga en junio de 2010 y a dos de serlo en solitario.

Esta actual quinta posición no refleja un mayor peso si se tiene en cuenta el impacto de sus goles en el devenir del equipo. Y es que diez de esa docena de dianas han llegado en partidos que han permitido sumar victorias a su equipo. Sólo los que firmó contra el Atlético de Madrid y el Sevilla en la primera vuelta, ambos de falta, cayeron en saco roto porque el equipo acabó perdiendo.

El tanto que anotó ayer le permitió dejar atrás a Charles, que se coronó la pasada temporada como el mejor artillero con doce dianas. Atrás han quedado también otro nombres históricos y cuyo recorrido fue más amplio, como Santa Cruz, Baha o Darío Silva.

En la temporada 07/08 Antonio Hidalgo también llegó a la cota de 14 tantos, si bien los hizo en Segunda División. También con un elevado mérito -fue el pichichi del ascenso sin ser delantero-, pero sin la entidad de rivales como los que hay en la élite.

Por otro lado, Sandro ha conseguido también ingresar ya en el Top 20 histórico de mejores goleadores en la élite contando todas las denominaciones. Si el Málaga consiguiera retenerle la próxima temporada, un rendimiento similar ya le acercaría a esa cabeza que parece inamovible y que forman Dely Valdés (38 goles) y Darío Silva (36).

No es de extrañar que Sandro, de nuevo elegido MVP, sólo tenga palabras de alegría tras su decimotercer tanto, tal y como expresó a los medios oficiales del club: "Estoy muy contento. Es el primer año que juego en Primera tras el año pasado, que no tuve las oportunidades que creo que merecía. Vine a un equipo donde pelear un puesto y estoy muy contento por jugar, y contento por los 13 goles. Doy gracias a mis compañeros, que siempre me han respaldado. Es muy importante para mí seguir sumando y ampliando la racha".

La posibilidad de escalar en el ranking de pichichis depende de que su cañón continúe preparado y eso es lo que va a intentar el de Las Palmas de Gran Canaria. "Soy una persona muy ambiciosa y sé que las cosas pasan por algo. Tuve una lesión en una zona que me afectó porque utilizo mucho el desmarque en profundidad, justo cuando estaba en mi mejor momento y me supe rehacer bien gracias a mis compañeros. Estoy contento por mi estado de forma y, sobre todo, por la actitud del equipo y la personalidad que tenemos jugando", aseguró Sandro.

Además, Albert Celades, seleccionador sub 21, vio su última exhibición en directo. Posee muchísimas papeletas de estar en el Europeo de Polonia de la categoría, entre el 16 y el 30 de junio, donde le podría acompañar Pablo Fornals.