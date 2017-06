Sandro se mimetiza con la exhibición

Cuando Sandro está frustrado se contempla fácilmente en su rostro. Es transparente cuando se queda sin su razón de ser: el gol. Fue lo único que le faltó al canario en una noche de exhibición para la selección en su estreno en el Europeo sub 21 de Polonia. Macedonia fue un mero pasajero del vendaval de la Rojita. Se conformó con mirar, pese al desgaste físico realizado y contar con alguna ocasión clara, el baile con el balón como pareja de su rival. Los goles cayeron como mazazos con Asensio de matador y el canario como generador en ese papel tan móvil que le ha servido para ser el líder del Málaga esta última temporada.

Ya se le vio una mueca enfadada en la previa del primer tanto de Asensio, cuando Deulofeu se obcecó en el mano a mano con el desesperado Siskovski. Tras recortar al portero tuvo a Sandro a su lado, presto y dispuesto a empujar. Optó por estrellar el disparo en la defensa ya situada a la espera de la definición del catalán, otro de los nombres en una España que asusta. No hay uno que esté de nuevas, que no ande asentado en Primera División. Celades se permite incluso el lujo de dejar en su casa a Pablo Fornals y, de primeras, no da la sensación de que sea la mayor pérdida mientras tiene a un campeón de Champions o un Saúl con cuatro años a sus espaldas jugando la máxima competición europea. O por supuesto un Sandro con 16 goles este último año.

Para el disfrute de sus compañeros estuvo el aún delantero del Málaga, especialmente trabajador y acertado en la presión a la salida de balón de Macedonia. Su brillante estado de forma en los últimos compases de la temporada no ha pasado tras el parón y los dimes y diretes de su futuro. Ya pasó el reconocimiento médico con el Everton durante el permiso que tuvo en los últimos días de concentración de la selección española y a falta de oficialidad estará a las órdenes de Ronald Koeman este año. Pese a las vueltas dadas con el Atlético, el interés del holandés, que se personó en La Rosaleda para tratar con su agente Ginés Carvajal, ha sido definitivo.

Sandro se llevará su empuje y sus goles a la Premier League, donde su estilo parece encajar bien, dejando los 6 millones de su cláusula en la cuenta corriente del Málaga. Mientras, aunque congratuló a Asensio en el quinto tanto, seguirá con esa mueca molesta si había opción de pase. Después de 16 sigue con hambre de gol y la Eurocopa sub 21 es un buen sitio para cazar.