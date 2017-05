Sandro: "Soy una persona muy ambiciosa"

Sandro acabó, una semana más, como MVP del partido del Málaga contra el Sevilla. Ello gracias a su decimotercer tanto de la temporada. Pero quedan tres jornadas y las ganas del jugador blanquiazul es la de ampliar sus números. "Soy una persona muy ambiciosa", declaró a los medios oficiales del club.

"Estoy muy contento siendo mi primer año en Primera. El año pasado no tuve las oportunidades que creo que merecía. Vine a un equipo donde pelear un puesto y estoy muy contento por jugar y por los 13 goles. Doy las gracias a mis compañeros que siempre han estado respaldándome en todo momento. Estoy contento por seguir sumando y ampliando la racha, que para mí es muy importante", añadió el canario.

El atacante nacido en Las Palmas de Gran Canaria sabe que sus números podrían ser mejores aún de no mediar su lesión muscular. "Tuve una lesión en una zona que me afectó porque utilizo mucho el desmarque en profundidad. Estaba en mi mejor momento y me supe rehacer bien gracias a mis compañeros. Estoy contento por mi estado de forma y, sobre todo, por la actitud del equipo y la personalidad que tenemos jugando".