Santos, feliz con el nuevo entrenador

Ni que decir tiene que los jugadores que no suelen tener minutos con un entrenador agradecen el relevo en el banquillo. Sobre ello reflexionó ayer Michael santos, uno de los beneficiados por ello, a pesar de que en los últimos partidos con el manchego estaba teniendo algo más de protagonismo. "Creo que para el vestuario el cambio fue para bien. Ya me ha dado minutos y espero seguir así", comentó en los micrófonos de Cope Málaga.

Eso sí, el delantero charrúa se mostró sorprendido por que el nuevo jefe sea el Gato Romero: "No lo esperábamos, pero él siempre estaba ahí con los jugadores, sabía lo que cada uno pensaba y quería". "Lo veo con mucha capacidad, igual que al ayudante técnico [Sergio Pellicer]. Ahora estamos trabajando para solucionar algunos temas que nos dificultaron los últimos partidos y a esto se le da la vuelta trabajando. Ante el Celta no se jugó mal, pero tuvimos errores que nos costaron el partido", añadió el ex de River Plate.

Otro de los capítulos recientes, la eliminación copera contra el Córdoba, le dolió doblemente: por quedar fuera de la competición ante un equipo menor y por los dolorosos cánticos a Boyko. "Me dio vergüenza ajena, nunca lo había vivido eso. Después del partido pudimos consolar a Boyko, que estaba mal. Pero él sabe que tiene nuestro apoyo, que somos los que estamos con él día a día y sabemos la clase de portero qué es", comentó Michael Santos, que va aclimatándose a España: "El fútbol es mucho más rápido, con más ritmo. El césped está más cortito y húmedo. Me costó adaptarme al principio en ese sentido, nadie regala nada y me dediqué a trabajar".