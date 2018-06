Santos piensa en rojiblanco

La temporada no ha terminado todavía. No para todos los jugadores del Málaga. Todavía queda por resolverse qué equipo de Segunda División besará el cielo de Primera. Uno de los que está metido en esa pelea es el Sporting de Gijón, donde juegan dos futbolistas con contrato en vigor con el club blanquiazul: Michael Santos y Jony Rodríguez. Del primero se espera mucho por Martiricos, pero su futuro no tiene aspecto de que vaya a resolverse con facilidad, Por lo pronto, sus guiños y mensajes son de color rojiblanco.

"Si subimos a Primera habría más opciones, esperemos que se cumpla. Desde un principio dije que me gusta el club y la ciudad. Esperemos concretarlo con el ascenso. Va a ser muy difícil, pero no vamos a bajar los brazos", aseguró el delantero charrúa en una comparecencia de prensa, donde añadió: "Aún no he hablado con mi representante. Estamos esperando a que termine esto para ver qué va a pasar. nos tenemos que centrar en los dos partidos que vienen".

Acerca de su rendimiento, enseña su cara más humilde: "No tenía en mente venir y hacer 15 goles. La verdad es que tuve una buena temporada individualmente y eso es gracias a mis compañeros. El equipo me ha ayudado, sin ellos los premios individuales no llegan".

Santos está cedido en el Sporting sin opción de compra, donde llegó el verano pasado tras se descartado por Míchel.