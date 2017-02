Santos: "No vine a Europa a pasear"

La adaptación de Michael Santos al Málaga ha tenido unos tiempos no muy apresurados, pero en los que vive dos situaciones radicalmente opuestas. Del palco a la titularidad, el atacante charrúa se sinceró en Onda Azul sobre unos inicios particularmente duros para él.

"Cualquier jugador de Sudamérica sueña con su paso a Europa. Yo estaba mereciendo dar el salto. Me fichó el Málaga, donde es lindo jugar y para subir más escalones. Pero sí, lo primero lo pasé mal pero tampoco fui saliendo a decir que lo estaba pasando mal. Me lo guardé para mí e intenté convencer al técnico de que estaba preparado para estar acá, en una de las ligas más grandes del mundo", reivindicó el ex del River Plate uruguayo, que confesó que necesitó arroparse con los suyos para salir adelante: "Ahí tiene que estar el apoyo de la familia para tranquilizarte y seguir trabajando. Soy muy fuerte de cabeza y es muy difícil que me tiren abajo en ese sentido. Trabajé y colaboré con mis compañeros para demostrar que podía jugar. Eso me dio fuerza. Hasta que salgo y marco. Es la mejor carta de presentación. Para hacer callar a los que no confiaban en mí y para seguir demostrando. Eso muestra que no vine a Europa a pasear".

El ascenso del Gato Romero a la dirección de la plantilla fue un impulso para la titularidad definitiva de Santos. El delantero señaló que sentía como si tuvieran "distintos técnicos" durante la etapa de Juande, porque "él proponía una cosa y Gato otra". "Ahora nos sentimos bien con el nuevo técnico. Hay más solidez defensiva y arriba estamos creando ocasiones", añadió, apuntando a "esa pizca de suerte" como la mayor ausencia junto a Sandro para el gol: "Hay que tener en cuenta que se nos lesionó el goleador, que es Sandro, que estaba fino con el arco. Esperemos que los que estamos ahí arriba podamos hacerlo lo mejor para el equipo y marcar gol".

Michael Santos quiso mandar un mensaje de tranquilidad a la afición, "impaciente después de diez partidos sin ganar": "La ansiedad siempre tiene que estar, pero hay que hacer lo posible para que los resultados lleguen. La gente necesita un triunfo y nosotros también. Trataremos de que sea lo antes posible". La próxima oportunidad, ante el Villarreal.