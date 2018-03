Segunda empieza con Lacen

No batirá récords en venta de camisetas. No despertará una gran ilusión entre los malaguistas. Pero hay algo que a día de hoy no es discutible y es que Medhi Lacen es el primer refuerzo del Málaga para la temporada que viene, el primer refuerzo para tratar de recuperar la categoría virtualmente perdida.

No es algo novedoso que un futbolista renueve su contrato con un club por objetivos deportivos. "Si llegas a tal mínimo, te aseguras un año más". Es casi un clásico en los acuerdos con futbolistas de cierta edad o cuyo estado físico es dudoso. Eso no quita que llame la atención lo que sucede con casos concretos o con operaciones que son difícilmente sostenibles en el complejo mundo futbolístico. En el Málaga eso se escenifica con la renovación automática de Lacen.

El partido contra el Atlético finalmente no contabilizó al retirarse tras chocar con Torres

El centrocampista francoargelino, después de jugar ante el Celta de Vigo, renovó su contrato con el Málaga por una temporada más. Tenía que cumplir unas premisas verdaderamente asequibles para ello: jugar al menos 45 minutos en cinco partidos oficiales. Así que los 79 minutos que disfrutó en Balaídos le valen para asegurar su continuidad en el Málaga. De cualquier modo, a pesar de esta realidad contractual, Mario Husillos ya tenía claro que quería contar con Lacen para algo más que estos meses. Así lo dijo en la presentación del pivote y así lo ha comentado de manera privada en alguna ocasión.

Sus partidos han sido ante Atlético, Valencia, Athletic, Sevilla, Leganés, Barça y este último contra el Celta. Ante el Valencia fueron pocos los minutos que disfrutó. La duda estaba en si contabilizaban los minutos contra el Atleti, donde tuvo que retirarse en camilla y ser trasladado al hospital tras un choque fortuito con Torres. Cabe recordar que en ninguno ha tenido una actuación especialmente afortunada. Pero aquí se habla de números redondos, de lo cuantitativo, no de lo cualitativo.

Conviene señalar en qué mapa llegó a Martiricos. El mercado de fichajes ya había cerrado, pero el Málaga se reservó un hueco para poder firmar a alguien en paro. Ahí estaba Lacen, liberado por el Getafe tras jugar 64 minutos en cuatro partidos. El medio, que el pasado jueves cumplió 34 años, se encontró, no sólo con el regalo de seguir jugando en Primera, sino con otro año prácticamente garantizado.

Sus números con el Málaga hasta la fecha son siete partidos disputados para un total de 465 minutos. Cuatro veces como titular y tres completos. De todos los refuerzos invernales, es de los pocos que está jugando con cierta regularidad.