Sensación de partido trampa en el Celta

La temporada entra en su recta final y en el Celta ponen la etiqueta de máxima importancia a cada partido en su intención de aproximarse a los puestos europeos. Sucede que no es el único que tiene que apretar, a estas alturas todos tienen metas en mente y por eso en Vigo le dan al del Málaga la calificación de partido trampa. En la ida el cuadro costasoleño cosechó la que era su primera victoria, así que ya sabe lo que es ganar al conjunto celeste, y pretende que este vuelva a ser un punto de cierta redención.

Así las cosas, en el Celta hacen conjura y el club vigués comunicó a la afición que las diferentes peñas podrán agruparse en la Grada Gol del estadio de Balaídos a fin de concentrar la animación en un foco mayor, en lugar de varios pequeños. La entidad facilitará una invitación a esta parte del estadio a los peñistas que así lo deseen, sean abonados o no. E igualmente hay convocado un recibimiento a las 17:00, hora y media antes del comienzo del partido.

Los de Unzué llegan con la importantísima baja de Wass, a quien le restarían mínimo tres semanas fuera por una lumbalgia con hernia discal, mientras que Iago Aspas tendrá que forzar después de pasar la semana con molestias en la rodilla. De hecho, ya jugó infiltrado contra el Atlético y se le espera mañana contra el Málaga. Del mismo modo estará Fontàs, este sí al 100% tras superar una dolencia muscular a mitad de semana.

Tiene buen equipo el Celta, que pese a las diferencias tangibles entre ambos conjuntos no se quiere fiar y pone toda la carne en el asador. Es el discurso que ya han seguido varios de sus futbolistas, como el lateral Jonny, que ayer hablaba así del Málaga y el encuentro: "Sabemos que todos los partidos son muy difíciles. Aunque vayan de últimos no es el equipo que puede parecer por la clasificación". "Vamos a dejar todo cada partido por estar entre los siete primeros y ojalá que estemos al final de la Liga", incidía, detallando el que debe ser el guión a seguir por los suyos: "Tenemos que apoderarnos del partido y que no piensen que pueden empezar su remontada ante nosotros".

En mismos términos se movía hace unos días el eslovaco Lobotka, definiendo lo que viene como "un partido duro e importante, pero sabemos que estamos en el buen camino, estamos trabajando para ello. El Málaga es el colista, pero creo que tiene buenos jugadores". No dan en Vigo lugar a la relajación.