Míchel es, de alguna manera, la contraposición al siempre negativo que hiciera famoso Louis Van Gaal en la sala de prensa del Camp Nou, acusando a un periodista con esa frase. Siempre positivo Míchel en la sala de prensa. La duda es si es bueno o malo, porque los resultados no despegan. Pero el técnico madrileño persiste en su idea de convencer de que el equipo está trabajando bien y que acabarán llegado los resultados. Si es una pose o convicción real sólo lo sabe él. Pero el mensaje ahí queda.

"Desde el día del Athletic el equipo está con buenas sensaciones, nos faltaban muchas cosas y hemos ido mejorando", que enumera los, a su juicio, progresos realizados por su equipo: "Hemos conseguido hacer goles, cierta estabilidad en el centro del campo. Pero es el momento por todo para cambiar, no podemos conformarnos con que digan que somos un equipo que juega bien y que merecemos más. Necesitamos puntuar y ser mucho más contundentes".

Me gustaría que mi equipo siempre diera la sensación que da la Real Sociedad en el juego, siempre fluido

Míchel lamenta los resultados ante Real Madrid y Levante. "Es una pena que los dos últimos resultados no nos hayan dado la razón con el juego. Eso hace que estemos tan apurados que estamos colistas en la clasificación", proseguía Míchel, que es concluyente a la hora de referirse a los partidos próximos: "Tenemos un objetivo muy claro para los próximos tres partidos, empezar a puntuar fuera y tener una sensación distinta, no sólo jugar bien y no puntuar. Es una situación y un escenario ideal por nuestra necesidad para conseguir un buen resultado. Anoeta es un magnífico estadio, enfrente tenemos un gran rival pero la necesidad manda".

Míchel piropeó a la Real Sociedad y elogió el buen gusto de su entrenador, que fuera compañero suyo en la selección española. "Me gustaría que mi equipo siempre diera la sensación que da la Real Sociedad en el juego, siempre fluido, con muchas alternativas de ataque, de profundidad. Es cierto que sufren defensivamente, es donde más daño le hacen los rivales. Pero creo en el trabajo de Eusebio, ha hecho una Real muy reconocible. Sabemos que es un equipo tremendamente peligroso y atacante y en eso tenemos que trabajar", decía como situando en el espejo al contrario.

Pero, en esa línea de mensajes positivos, Míchel aseguró que sus jugadores responden a los estímulos y que no detecta síntomas de abatimiento. "Estoy sorprendido de cómo reaccionan los jugadores con todas las cosas que nos pasan. A la hora de entrenar, el ambiente es bueno, no relajado pero tampoco con una tensión muy grande. Sabemos que tenemos que hacer nuestro trabajo. Lógicamente, miramos la clasificación y la situación en la que estamos, pero tenemos argumentos", concluyó el técnico madrileño: "Me preocuparía que los chicos estuvieran abatidos, desmoralizados, con una tensión grande como al principio. Ahora la cosa ha cambiado, aunque no lo haya hecho en la clasificación. Pero todos los equipos tienen que reaccionar y nosotros también".