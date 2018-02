Suspenden otra vez prácticamente todos

Suspenden prácticamente todos los jugadores del Málaga en este partido contra el Atlético de Madrid. Por más que se quiera edulcorar la realidad, hay futbolistas que no dan el nivel partido tras partido. De vez en cuando sale una actuación decente, pero muchos dan sensación de indolencia, no van a la verdad, no mueren por cada balón. De los que ya estaban, se salva En-Nesyri, que fue sin lugar a dudas el mejor del equipo. Es cierto que falló pases y que le cuesta horrores leer ciertas situaciones de juego. Tampoco mide bien los saltos, pero con todos sus defectos, fue el más destacado jugador blanquiazul de los que pisaron La Rosaleda. Los nuevos fueron de lo más aseado. Ideye estuvo menos fino que contra Las Palmas en su debut, pero también esta cita era de una exigencia mayor en cuanto a la entidad de los defensas que se medían a él. Ignasi Miquel es el más regular de los cuatro de atrás, a los que se les ven menos las costuras por la manera de jugar, pero siguen siendo una lotería, como se demostró por enésima vez. Lacen entró por un Iturra que echó de menos a Recio y anduvo cerca de ver la expulsión. El centrocampista debutó con la camiseta del Málaga, pero le tocó marcharse en camilla y ser posteriormente hospitalizado por un choque de cabezas con Fernando Torres. Diego Rolan naufragó en su regreso.