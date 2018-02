Tapia: "No hubo nada personal en la destitución de Ruano"

El director de La Academia, Antonio Tapia, explicó los motivos que le llevaron a despedir a Manel Ruano como entrenador del Atlético Malagueño cuando era líder destacado del Grupo IX de Tercera División. "No hay nada personal con Ruano. Hay disparidad de opinión en cuanto a modelo de funcionamiento. No me parece elegante hablar sin Manel en la mesa. Manel es muy buen entrenador, lo ha demostrado. Hay enfoques diferentes, y es el único argumento que he tenido para justificar ese cambio", aseguró Tapia en los micrófonos de Onda Cero.

"Llevamos diez temporadas en Primera y algo no estamos haciendo bien. Tenemos la obligación de que este equipo dé el salto a la Segunda B, porque hay potencial deportivo. Nuestro objetivo, único, es que se logre el ascenso, porque nos lo merecemos y porque hay calidad suficiente. La categoría que nos corresponde como mínimo es la Segunda B", insistió.

Acerca del reciente éxito de varios jóvenes malagueños en el Betis, Tapia considera que es fundamental atar a ese tipo de futbolistas: "Tenemos que intentar cuidar el talento autóctono. La historia nos ha dicho que hemos tenido equipos con una base muy alta de malagueños y hemos tenido éxitos. Por tanto, ese modelo es el que de cara a corto y largo plazo vamos a potenciar. No se nos pueden escapar jugadores de nuestra tierra. He tenido una lucha feroz con el Betis porque han intentado fichar a un jugador nuestro ahora. Ha sido feroz. Hay que creer en los chavales jóvenes. Tenemos los dos mejores juveniles de Andalucía, es el semillero del filial y del primer equipo".