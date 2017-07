Tarde de estrenos en el primer bolo

El primer bolo veraniego estuvo aderezado, además de por la primera derrota de este estío, por el gran ambiente que registró el Municipal de Coín para la puesta de largo del Málaga de Míchel en esta pretemporada. Un partido que agotó el papel en las taquillas, con decenas de malagueños deseosos de ver las caras nuevas de su equipo y también de británicos por disfrutar de un equipo de las islas en el territorio malacitano.

En ese festivo ambiente, venido a menos por el traspié, echó a rodar el nuevo equipo blanquiazul. Estrenó el equipo de Martiricos nuevas caras y nueva equipación. Disfrutaron los aficionados del uniforme recién presentado, que tan buena cabida ha tenido en la grada, y de los estrenos de Roberto, Adrián, Bastón y compañía. Unos debuts que Juanpi, uno de los viejos de la caseta, elogió después. Al igual que la participación de algunos de los pupilos de Ruano. "Han estado con mucha soltura. Es lo que queremos de todos los canteranos que suben y de los jugadores nuevos que están llegando", dijo el mediapunta venezolano, al que se le vio activo y al que el malaguismo le tiene depositada fe.

También volvió él a verde, después de que una lesión en el pubis le apartase del mismo en la recta final del curso anterior. "Cada vez me siento mucho mejor. Después de tres meses, me he sentido a gusto, aunque fuera de ritmo", reconoció.

También sirvió el encuentro para ver por las gradas a reconocidas personalidades. En la mediaparte, el Málaga, representado por el consejero del club Rakan Al-Thani y por los también consejeros consultivos Aguilar, Benítez y Ben Barek; obsequió al Sheffield United. Un conjunto británico que mostró sobre el terreno de juego estar más rodado que los blanquiazules. "Llevan una semana o más de rodaje que nosotros y eso se nota. Estaban más ligeros", admitió Jony Rodríguez. Un jugador que también quiso valorar la aportación de los nuevos: "Creo que la gente que está llegando tiene cierta experiencia y nivel, que ayuda a la plantilla que estábamos el año pasado a seguir creciendo. Lo importante es que los que vienen es para mejorar", analizó el asturiano al final del choque.

El ex del Sporting tiene ante sí una campaña para mejorar su imagen, como él mismo reconoció: "Tengo ganas de cambiar la imagen que di el año pasado, que no fue la mejor. El primer interesado en hacerlo soy yo, estoy en deuda con la gente". En lo que estuvo más timorato fue cuando le cuestionaron sobre la llegada de Jorge Meré, compañero suyo en el Molinón, a la disciplina malaguista. "Siempre queremos a los mejores con nosotros. Jorge pertenece al Sporting y no sé lo que pasará con él. Está de vacaciones ahora", finalizó.