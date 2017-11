Tebas: "El Málaga va a jugar menos lunes que en la primera vuelta"

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), asistió ayer a un acto que organizaba la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) con motivo de la inauguración de una nueva iniciativa: Club Salud.

Tebas fue cuestionado allí por los micrófonos de Canal Sur Radio por los intempestivos horarios que está sufriendo el club blanquiazul en este arranque liguero, algo que viene siendo habitual desde hace varias temporadas. "El partido de los lunes va con Gol. El partido en abierto no lo pueden jugar los equipos que disputan competiciones europeas ni el Valencia, así que quedan menos equipos para elegir. Si lo eligen al Málaga es porque es el que tiene máximo tirón en televisión y más audiencias tiene. Y por eso es el elegido. Y eso se sabe desde que el concurso de televisión funciona así", expresaba el mandatario de la LFP sobre el horario de los lunes, habitual en el Málaga en esta primera vuelta y ante lo que éste reconoció que "procuraremos en la segunda vuelta que los equipos que caigan en Europa puedan jugar, así que el Málaga jugará muchos menos lunes que en la primera vuelta".

No esquivo la pregunta al ser cuestionado por los muchos cánticos que suenan en La Rosaleda contra él o incluso la huelga de animación del Fondo Sur 1904 en las primeras jornadas: "Yo gestiono esto lo mejor posible, nos estamos jugando 1.700 millones de euros y que una afición o un grupo determinado diga: '¡Tebas vete ya!', pues a mí no me gusta, pero qué voy a hacer, tampoco me pongo a llorar".