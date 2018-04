Al Thani, de los 450 kilos a Bluebay

No son buenos tiempos para Abdullah Al Thani. Y no sólo por cómo le van las cosas al Málaga en lo deportivo, que eso da para su propio serial. Los reveses también llegan a través de los juzgados. El caso BlueBay pasa definitivamente a ser un juicio civil después de los intentos desesperados de la defensa del presidente blanquiazul de dar una vuelta al asunto. La Audiencia Provincial de Málaga desestima el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones. Hace tiempo que aquella querella criminal que interpuso a los ex vicepresidentes de la entidad (Abdullah Ghubn y Moayad Shatat) y al dueño de la cadena hotelera, Jamal Satli Iglesias quedó en nada. Ahora esto tampoco le resulta. La noticia fue adelantada por Canal Sur en las últimas horas.

Así que una vez desestimada la última bala del sheikh, interpuesto por el bufete del granadino Pedro González Segura, se agota la vía penal y pasa el caso a la civil. Habrá que esperar ahora la fecha del juicio y ver qué sucede finalmente con las demandas de BlueBay. Hay que recordar que podría hacerse con el control del club y además del 49% del paquete accionarial de Al Thani, tal y como se recogía en el acuerdo que se firmó en su día y que el jeque no reconoce.

Recibí una oferta de 450 millones de euros y la rechacé, el Málaga no está en venta

Mientras se espera la reacción del jeque, que últimamente anda bastante activo en redes sociales y que ha roto su silencio en los medios para arremeter contra el alcalde de Málaga y el presidente de la Diputación, continúa repartiendo cera, como se dice coloquialmente. Los últimos en recibir han sido los miembros de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga. Para situar la escena, este colectivo presentó un escrito en el que aseguraba que llevaron al mismísimo presidente una oferta para que vendiese el club por unos 90 millones de euros. La reacción del empresario catarí -vía Twitter, cómo no- fue contundente: "Por supuesto que es mentira. Recibí una oferta de 450 millones de euros y la rechacé. Digo una vez más que el Málaga no está en venta, en absoluto. Y si hay gente que se cree esas palabras, les digo que será mejor vayan a alicatar el mar". En este sentido, Al Thani siempre ha sido claro y siempre ha negado que tenga intención de vender el club de Martiricos. Al menos, a lo que sus manifestaciones públicas se refiere.

Mientras tanto, el Málaga estuvo en Riazor sin contar con la presencia de ningún representante de la familia Al Thani en la expedición. Varios de sus hijos, consejeros de la entidad, han desaparecido paulatinamente de la escena en los últimos tiempos, coincidiendo con la deriva deportiva. Y él asegura que no se mueve de Catar...