Al Thani llama al orden

Rompe su silencio Abdullah Al Thani de la única manera que parece gustarle, vía Twitter. Aunque era una práctica que en los últimos tiempos tenía un poco abandonada. Compartía algún enlace de alguna cuenta del club, algunas cosas personales y poco más. También el reciente capítulo en el que destapó el problema médico de Abdallah Ben Barek disparando las alarmas entre el malaguismo. Por fortuna, fue más el ruido que hizo el propio sheikh que la complicación en sí.

No era extraño en otras etapas, en las que el equipo iba mejor en lo deportivo, verle mantener hasta conversaciones con aficionados. También fue portavoz de cruzadas quijotescas contra los estamentos que dirigen el fútbol español, prensa e instituciones. En ocasiones, hasta adelantó la salida de miembros del club con mensajes enigmáticos (ahí está el caso de Juande Ramos, un ejemplo célebre). Todo es parte de su particular show.

Los futbolistas, ajenos a la gravedad de la situación, sonrientes en el regreso al trabajo

Al Thani, no obstante, siempre fue alguien muy paternalista con los futbolistas. El primero en felicitar un cumpleaños o en insuflar ánimos a todos en general o algunos en concreto. A veces, dados según qué contextos, esas arengas estaban hasta fuera de lugar o resultaban inoportunas, generando una corriente contraria a lo que podía esperar.

También es dado a llegar tarde el presidente del Málaga, que en la mañana del martes 13 de marzo entendió que era un buen día para sacar el látigo y dar un toque de atención a plantilla y técnico. Al Thani publicó un tuit que deja poco lugar a la interpretación: "Levantad la cabeza, representáis a este equipo". En tres idiomas, español, inglés y árabe, para que no quedasen dudas, y con una imagen de un entrenamiento en la que se ve a futbolistas y entrenador.

Si pretendía que resultase un aviso a navegantes, el efecto no dio resultado alguno, no caló en el vestuario. Ayer a las 17:00, el Málaga regresó al trabajo. Los futbolistas saltaron al césped de La Rosaleda como si no pasase nada. Sonrisas, complicidad, buen rollo. La estampa dista mucho de la responsabilidad que debería llevar consigo el hecho de que es el peor equipo de Primera (y uno de los peores de la historia), que tiene 13 puntos y faltan 10 jornadas.

Al Thani, sin embargo, sí dio un paso al frente y firme diez horas más tarde. Tirando de nuevo de su herramienta social favorita, dejó entrever el regreso a la entidad de Weligton. "Capitán Weligton, responsable en el vestuario de estos jugadores. Y también otro trabajo para el Málaga", redactó con su clásico punto de misticismo y que dificulta la comprensión lectora. Pero sí, el brasileño, que se retiró la pasada temporada del fútbol en activo, está negociando su reincorporación al club, algo que tenía estipulado por contrato. Aunque todavía nada es oficial.