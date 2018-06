Tiros entre Al-Thani y el PSOE por su glorieta

No le ha sentado muy bien a Al-Thani la propuesta del PSOE malagueño para cambiar el nombre de su rotonda cerca de La Rosaleda. El propietario respondió en la madrugada de ayer con un tuit al líder socialista, Daniel Pérez, en el que se defendía directamente aunque con un inglés un tanto ambiguo que dio pie a la contra respuesta.

"Jajajaja. Dani, eres muy divertido. Espero que ese día no llegue y la rotonda no cambie de nombre para tu beneficio personal", quiso decir. Sucede que algunos errores gramaticales podían dar a entender lo contrario, por lo que Pérez respondió de forma irónica: "Me alegra que le guste nuestra idea de cambiar el nombre de su glorieta a los seguidores de Málaga, realmente se lo merecen. Le pido más compromiso con el club y una buena planificación para devolverlo a Primera División. Espero verle pronto aquí".

En la mañana del miércoles, el grupo socialista presentó su propuesta con un acto frente a la fachada principal del estadio de La Rosaleda. La intención es modificar la denominación de la rotonda, situada en la confluencia entre las avenidas Luis Buñuel y Simón Bolívar, algunos metros al oeste del coliseo blanquiazul, que actualmente lleva el nombre de Abdullah Al-Thani por la de Glorieta Afición malaguista. "Esa que nunca falla, la que siempre está, en las buenas y en las malas. Es el momento de reconocer a quien verdaderamente lo merece", escribía Daniel Pérez al anunciarlo en redes sociales.

La glorieta lleva siendo objeto de intereses electoralistas hasta cuando se puso en mayo de 2014, a un año de elecciones y después de la participación del Málaga en la Champions League. Lo curioso es que a día de hoy no debería llevar el nombre del propietario después de que en diciembre de 2015 se aprobara en pleno su retirada por 18 votos a favor y 13 en contra. Ahora sirve también de arma arrojadiza entre el mismo Al-Thani y las instituciones con el club en crisis.