Toca olvidar y recuperar

El Málaga se marchó goleado de Ipurua ante un Eibar que ganó, simplemente, con la ley del mínimo esfuerzo. Es una pena que las buenas sensaciones transmitidas en los últimos partidos, sobre todo en el duelo en casa ante Las Palmas, quedarán anteayer muy lejos de la realidad.

El partido empezó siendo muy disputado pero parecía destinado a una guerra de errores donde ninguno de los dos contendientes conseguía imponerse. Eso dejó un panorama sobre el césped en el que las imprecisiones fueron predominantes.

El partido transcurrió soso y sin ocasiones durante muchos minutos, aunque Jony daba ráfagas de luz por la banda izquierda. Sin embargo, en su duelo con Capa, le salió siempre la carta más baja. Michael Santos asomó también sin éxito y Pedro León, el más listo de la clase, filtraba un buen balón para que la combinación Enrich- Adrián acabara haciendo el 1-0 antes del descanso.

Tras la reanudación, el Málaga no salió muy metido en el partido y el Eibar liquidó el mismo en un abrir y cerrar de ojos. Primero sería con un penalti de Juankar sobre Pedro León que acabaría anotando Adrián y, posteriormente, Enrich engancharía una gran volea para convertir el tercero y definitivo tanto.

El Málaga sostuvo el trámite como pudo, sin más. Se marchó de tierras vascas después de firmar un partido para olvidar y del que poco hay que rescatar salvo la buena imagen defensiva de la primera parte. Ahora lo único que le queda a Marcelo Romero y sus jugadores es trabajar en los dos entrenamientos de esta semana que sirven para recuperar esas buenas sensaciones de los dos anteriores partidos. Todo para sacar partido a la visita del Betis, en un derbi en el que no se puede obrar otra cosa que no sea la victoria. Algo que no se encontró en Ipurua porque el equipo, simplemente, no jugó bien.