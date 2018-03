Toque del alcalde a Al-Thani

En la relación entre el Málaga y al Ayuntamiento en la era Al-Thani ha habido altibajos de todos los colores. Ahora la situación parece algo tensa. En declaraciones a la Cadena Cope, Francisco de la Torre le dio un toque serio al jeque.

"Siempre me he pronunciado con prudencia y al mismo tiempo con ambición, con el deseo de que el Málaga supere sus problemas deportivos y que se hicieran los cambios y los fichajes necesarios para el impulso del club. Siempre tengo la esperanza, pero la situación no es fácil, hay una creencia compartida en la ciudad de que va a ser difícil enderezar el rumbo para permanecer en Primera. Aun así, mantengo la esperanza", decía el alcalde.

"Cuando se es responsable de un club hay que intentar que el club mantenga su rumbo en alza y, si no se está en condiciones de poder hacerlo, procurar que haya otros propietarios que lo puedan hacer", afirmó el alcalde con vehemencia: "Dicho esto con todo el respeto y el afecto al señor Al-Thani, que en su momento dio días de alegría inmensa a la afición del Málaga y que me encantaría que pudiera seguir haciéndolo, que lo haga. Pero si no puede hacerlo, el sentido de la responsabilidad debe aconsejarle, ver cómo buscar un buen futuro para el Málaga. La afición del Málaga, el nombre del Málaga, la propia alegría que Al-Thani y su familia han tenido por el esfuerzo que hicieron serán motivos suficientes para actuar en ese sentido. Los mensajes que he dado han sido suficientemente expresivos y los contactos, siempre con gente de su entorno familiar, también han sido significativos. No creo que sea necesario por mi parte hacer ninguna gestión directa, eso es un valor sobreentendido y una creencia compartida por mucha gente y estoy seguro que por ellos mismo también".