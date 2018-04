Torres desactiva el runrún de su salida

Se mezcla la prensa deportiva y la rosa cuando se habla de Miguel Torres, ahora en el foco por asuntos personales. Los tentáculos de estas noticias alcanzan las fronteras de Martiricos. Al madrileño se le ha situado ya en alguno de los equipos menores de la capital. Él lo desmiente: "Hay noticias que salen que tristemente empañan la situación de cada uno a nivel individual. Se ha estado hablando que he estado negociando con equipos, es todo totalmente falso. Renové con el Málaga hace unos meses y mi deseo y mi objetivo es estar aquí muchos años en el Málaga, que me ha aportado mucho a mi carrera y me gustaría seguir muchos años más aquí".

Sobre su rendimiento, asegura que lo ha pasado mal pero que eso es parte del pasado: "Si no puedes aportar te sientes incómodo, pero ya he dejado todo atrás, he vuelto a entrar con el equipo, el míster me está dando continuidad y el equipo está actuando bien. Mi deseo es seguir aportando al equipo de aquí a final de temporada todo lo que tengo y ojalá pueda participar de inicio, y salvar al equipo, que es el primer objetivo que tenemos que tener todos nosotros".