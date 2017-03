Torres empuja el carro de Míchel

José Rodríguez, Juan Carlos y Miguel Torres son los tres mayores valedores de Míchel dentro de la plantilla. Los tres por su formación madridista, pero el último en particular por la especie de deuda que contrajo con él. Así lo reflejan sus palabras, que en rueda de prensa recordó su asentamiento en la élite con el Getafe, bajo el mando del mito blanco: "He admirado a Míchel desde pequeño como jugador. Me dio la oportunidad de demostrar lo que soy en el fútbol profesional y siempre le estaré agradecido".

Miguel Torres vive su tercera etapa con Míchel en el banquillo, tras el mencionado Getafe y un buen año con el Olympiacos. Aunque esta vez, el defensor ya estaba aquí cuando el técnico llegó. "Tengo la fortuna de llevar aquí casi cuatro años y me he ganado el respeto y el cariño de compañeros y afición. Saben lo que doy juegue o no juegue. Mi idea es aportar al equipo ya sea desde dentro o desde fuera, un minuto o 90. El entrenador lo sabe. Yo lo que quiero es ayudar y salir de esta situación y aportar lo que pueda", apuntó, definiendo la contratación del madrileño como una "buena apuesta del club" y validando sus credenciales: "Se le respeta por lo que ha sido como jugador y porque sabe mucho de fútbol. Yo juego con ventaja a la hora de analizarlo, porque lo conozco. Hay que dejarlo trabajar, que tome sus decisiones. Es un entrenador idóneo para sacar al equipo adelante y para el futuro poder hacer una en la planificación porque tiene capacidad y buenas ideas de fútbol".

Pide mente fría: "No debemos precipitarnos ni pensar en lo que se nos viene encima"

También tiró de autocrítica y entonó en parte el mea culpa sobre la situación: "Siempre que hay un cambio de entrenador el primer sentimiento debe ser de responsabilidad porque significa que no se están haciendo las cosas bien y eso es de todos, no del entrenador que se marcha". Tras Juande Ramos y Gato Romero, Míchel es el tercer entrenador que pasa esta temporada por Málaga. Algo no muy halagüeño, aunque Torres le busca su parte positiva: "Cuando llega un entrenador nuevo, energías renovadas, ilusión y ganas de convencerle. Por tercera vez en esta temporada creo que es bueno para el equipo". No obstante, Torres pide una marcha más para eludir un descenso que aún está a seis puntos: "Está muy bien competir en los entrenamientos, pero tenemos que hacerlo en los partidos. La gente tiene ansiedad por ver un buen partido nuestro y nosotros también. Por fortuna vamos todos en la misma dirección. Nuestro deseo máximo es lograr la permanencia lo antes posible".

De esa ansiedad hablaba el martes Keko. El extremo manifestó que en la plantilla hay cierto "miedo a perder" que se traslada al agarrotamiento del equiposen los partidos. Miguel Torres quiso llevarle la contraria y ser más positivo: "Keko expresó sus sentimientos. Hay jugadores que no han pasado por situaciones de este tipo y es normal que tengan miedo a perder. La vida es así. Somos humanos y cuesta aceptar la derrota, pero esto tiene que servir para crecer como personas y como grupo. El entrenador si ve a jugadores que no están para este tipo de partidos tiene la posibilidad de poner a otros. Nosotros lo que tenemos que hacer es responder. Es muy fácil estar en un equipo jugar cuando las cosas van de frente. Ahora no nos están saliendo las cosas y confío en que cuando una persona trabaja al final consigue su objetivo, creo que no hay otro camino".

La plantilla "no piensa en excusas", afirmó el madrileño, confiante en que "lo vamos a sacar adelante". Por delante hay una semana de trabajo sin competición que espera que sea positiva para adaptarse al plan de Míchel y cargar pilas antes de una recta final difícil: "Sirve para entrenar, ponernos en mejores condiciones para el partido contra el Atleti. El entrenador viene con energía libre y muchas ganas de transmitir al equipo. Veo a los compañeros enchufados y espero que podamos proyectarlo en la próxima jornada".

Torres descarga presión del próximo compromiso, que será el sábado 1 de abril con el Atlético de Madrid (20:45) en La Rosaleda. Es parte de un calendario que dentro aguarda grandes y fuera rivales directos: "Lo que tenemos que hacer es no precipitarnos y pensar en lo que se nos viene encima, sino en preparar cada jornada. La suerte es que el entrenador es nuevo y no tiene la misma presión que nosotros, ese sentimiento de responsabilidad o de tener ansiedad por querer hacer las cosas bien, nos lo está proyectando y eso le viene bien al grupo. El Atlético es un equipo grande y lleva muchos años trabajando de una manera. Ellos también sabrán que no va a ser fácil para ellos. Ojalá podamos dar buenas sensaciones a la afición y sacar los tres puntos".