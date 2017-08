"Tremendamente feliz"

A Míchel se le nota en cada comparecencia su tremendo bagaje. Sus palos en este deporte. Lo curtido que está. Son momentos algo raros en Martiricos y el madrileño usa cada rueda de prensa como arma. Sus mensajes, más o menos claros, siempre llevan una dirección definida.

Estas últimas semanas, con las negociaciones por Estaban Rolón, el técnico blanquiazul sacó a relucir su repertorio: "¿El fichaje de Rolón? Eso parece. No sé nada de su llegada [pese a aterrizar en Málaga horas antes de su intervención]. Yo estoy aquí para entrenar, esperemos que sume como todos". "No sé en qué puede ayudar. El fútbol argentino es diferente al nuestro, además viene de Segunda. La capacidad del jugador se pondrá en evidencia. Es un cambio importante, es joven, le está pasando a Cecchini. Es normal", declaraba sobre las prestaciones que puede aportar el argentino, a lo que añadía: "Le conozco, le he visto jugar y tengo mi opinión sobre él. Viene a sumar y a mejorar el equipo. El entrenador se dedica a entrenar e intentaremos sacar lo mejor".

Pese a las dudas que destila sobre el argentino, Míchel sí quiso dejar claro que está "tremendamente contento con la plantilla" de la que dispone, aunque desconoce si llegará algo más. Con lo que tiene admite que tiene "que ir mejorando mucho, nos dejamos tres puntos en casa, sin embargo el esfuerzo del equipo fue máximo. Hicimos ocho kilómetros más que el rival. Tenemos que ir tomando vuelo porque han pasado muchas cosas en la pretemporada".

Sobre el Girona de Pablo Machín, rival de hoy en Montilivi desde las 20:15, Míchel solo tuvo piropos: "El Girona en una semana ha dado mucho que hablar. Ganó al City y estuvo cerca de ganar al Atletico. Machín es un técnico que tendría que haber estado en Primera hace tiempo. Es el típico equipo que como andes despistado te vuelves de vacío. Todo eso que sabemos hacer y hemos demostrado en el trabajo diario". Y destacó al bigoleador Stuani: Es un jugador que, independientemenre de su edad, va a todos los balones. Es fundamental".

El madrileño contará ante los catalanes con Emmanuel Cecchini y Cenk Gönen, dos novedades con respecto al debut liguero en La Rosaleda. Sobre el rol en la portería entre el turco y Andrés Prieto, Míchel apuntó que "va a existir la posibilidad de rotación de porteros en la convocatoria. Cenk y Andrés están bien los dos. No queremos que tengan problemas".

El que vuelve a quedarse fuera de la convocatoria es Chory Castro, con el que el madrileño no cuenta. El que sí estará será Ontiveros, al que Míchel cuida con mimo: "Está muy bien. No es un simbolismo que haya recibido el dorsal de Duda. Entrenó cinco sesiones, por eso no le pusimos de titular. Él está al cien por cien".

Dos que podrían volver la próxima semana ante Las Palmas son Ricca y Keko, tal y como confirmó el técnico. Sobre el uruguayo, recalcó que están "sorprendidos. Todo lo que ha aguantado para llegar a esta situación ha sido sorprendente. Queremos que haya jugadores para ocupar esa posición".