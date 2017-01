Urge central en Martiricos

El Málaga necesita defensas. Lo sabe el club y lo ve la afición. Así las cosas, Luis Hernández es el primer nombre de la lista de Francesc Arnau para reforzar la posición de central, que sumará en este mercado invernal al menos un inquilino más. La operación por el jugador del Leicester no es nada sencilla, lo sabe el director deportivo blanquiazul. Pero éste parece decidido a explotar hasta la última posibilidad de devolver al fútbol español a Luis Hernández, clave en la salvación del Sporting la pasada campaña, junto al ahora también malaguista Jony.

El buen sabor de esa última temporada en Gijón le valió para dar el salto al actual campeón de la Premier, el Leicester, que no tuvo reparo a la hora de firmar un contrato excelente en lo económico para Hernández, que aterrizó en tierras británicas con la carta de libertad bajo el brazo. Su ficha se acerca a los dos millones de euros y, a pesar de sólo haber disputado cuatro encuentros en la competición doméstica, el central madrileño ha contado con gran protagonismo en el estreno en Champions del cuadro inglés.

De hecho, Hernández ha jugado los mismos partidos en la competición continental que en la doméstica. La buena noticia para el futbolista es que los cuatro choques en Champions los disputó como titular. Ha sido en la mejor competición de clubes del mundo donde el defensor encontró su tabla de salvación con Ranieri, que prefiere otras opciones antes que Hernández para los envites ligueros.

Este periódico pudo conocer que el futbolista atiende con interés el acercamiento del Málaga, aunque no es el equipo blanquiazul el único que ha preguntado por la situación del ex jugador del Sporting. El Celta, por ejemplo, también ha tocado a la puerta para reforzar su zaga en el presente mercado invernal. De las alternativas que tiene delante de la mesa, Hernández valora positivamente la de recalar en la Costa del Sol, siempre y cuando supiera que iba a contar con minutos suficientes para abandonar las islas. Fuentes cercanas a la operación catalogan a ésta como "difícil", aunque no imposible. El Málaga, de momento, aguanta el tira y afloja esperando que el cierre del mercado no se le eche encima. Se conoce que la línea defensiva es la más necesitada de mejorar por Arnau, y el director deportivo rastrea el mercado para dar a Marcelo Romero al menos un central más, aunque si las arcas lo permiten la idea es la de firmar a dos futbolistas que tapen las fugas de agua atrás.

En este sentido, la rescisión del contrato de Demichelis en el Espanyol podría abrir la puerta de Martiricos al argentino. De hecho, Radio Marca Málaga afirmaba en la tarde de ayer que Micho estaría cerca de recalar en la entidad malacitana. Sin embargo, otras voces -sobre todo en Argentina- colocan a Demichelis en el Atlanta United, equipo que se estrenará esta temporada en la MLS norteamericana y que dirigirá desde el banquillo su compatriota Tata Martino.

En el caso de regresar a Málaga, Demichelis lo haría con 36 años y después de no contar en lo que va de campaña para Quique Sánchez Flores, todo lo contrario a lo que se apuntó cuando firmó por el equipo barcelonés. Ya en verano, Demichelis se dejó querer por Martiricos, aunque en todo momento el club se mantuvo tajante en su idea de buscar otras opciones par a la defensa. Ahora, las necesidades podrían abrir un nuevo camino.

Una vez cerrado su periplo en el Espanyol, Demichelis ya ha mostrado al Málaga su total disponibilidad para regresar, y ahora sí que hay un sector en las oficinas de Martiricos que aprobaría su fichaje. Encaja en lo que se busca, un jugador que no necesite adaptación a LaLiga. En el debe, una relación con la afición que no terminó de buena manera tras denunciar al club por impagos y, después, por su marcha al Atlético de Madrid.

Cuestionado por su posible incorporación, Romero habló en El Pelotazo de Canal Sur Radio: "Todo el mundo lo conoce, gran futbolista, hombre de selección y de mundial. No necesita presentacion. Yo ahora cuento con los jugadores que tenemos. Siempre es bueno contar con gente de experiencia, pero a uno con el suponer no le basta. Para mí los más importantes son los que tenemos. Después, bienvenido sea lo que venga, mientras sea para sumar. Siempre que hablan de nombres. Martín es un futbolista espectacular, de gran nivel. Todos sabemos lo que puede dar".