"Va a ser una guerra, estamos obligados a ganar allí al Alavés"

Como capitán, dio la cara Recio después de una dolorosa derrota. Destacó el centrocampista la poca fortaleza para levantarse tras el primer golpe rival. "Creo que los primeros 20 minutos hicimos lo planteado, presionar arriba. Tuvimos alguna posibilidad de adelantarnos. Ellos en su primer tiro se pusieron por delante y cuando se nos ponen por delante nos cuesta mucho", explicó.

Lamentó el medio centro caer en casa, principal sustento para la salvación hasta el momento. "Llevábamos tres partidos sin perder en casa, que es importante sabiendo que la salvación pasa por esto, y no hemos sido capaces de seguir esta dinámica. Ni hemos mostrado esa seguridad defensiva, en cualquier jugada nos creaban mucho peligro y luego atacábamos con poca solidez. Eso no vale para ganar", comentó Recio, que ya mira al horizonte, donde espera el Alavés en Mendizorroza el próximo jueves: "Una oportunidad perdida y ahora hay que prepararse para dentro de 48 horas. Somos dos equipos muy necesitados que nos jugamos mucho. Quien gane va a salir muy reforzado, quien no, hundido. Estamos en la obligación de ganar allí, va a ser una guerra".

Acabó el 14 con calambres en un gemelo. "He estado toda la semana con un virus y cuando uno toma muchos medicamentos no está en plenas condiciones físicas", reconoció el paleño, que hizo hincapié en el momento donde el encuentro cambió de tercio: "El partido se ha roto en el minuto 30 y ahí uno hace un esfuerzo superior y por eso el gemelo se me ha subido".