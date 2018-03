Vacaciones de más para Success, Lestienne e Ideye tras el parón

Parece que algunos no tuvieron suficiente con casi todo el viernes, sábado, domingo y medio lunes. No, a algunos futbolistas del Málaga les falta tiempo para hacer sus cosas, seas cuales sean. Quizás por eso ayer por la tarde no acudieron al Anexo Isaac Success, Lestienne e Ideye. Los tres se ausentaron de la primera sesión de la semana con permiso del club y del entrenador. Eso sí, no se especifican los motivos por los que no trabajaron con el resto de futbolistas en la tarde del lunes. Tampoco anduvo por La Rosaleda Adalberto Peñaranda, que según informa el propio Málaga, sigue en Barcelona con su proceso de recuperación. El único que sí tenía motivos para faltar era En-Nesyri, que está con la selección sub 23 de Marruecos.

Los lesionados Recio, Juanpi y Juankar se quedaron en el interior del gimnasio. Ricca hizo trabajo específico en el césped. Las grandes novedades de la tarde fueron Diego Rolan y Lacen. Ambos parecen haber superado los problemas físicos por los que no se entrenaron toda la semana pasada.