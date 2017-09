"Vamos a competir y a pelear", avisa Roberto

Roberto, como Borja Bastón o Keko, vivirá un encuentro especial. "No me invitaron a la despedida del Calderón, pero para mí es un regalo poder estrenar el nuevo estadio tras 15 años vistiendo esa camiseta, yendo al Calderón de niño, de aficionado, de recogepelotas...", comentó. Pero el meta tiene claro que el Málaga, a pesar de que no llega en su mejor momento, "va a competir y a pelear. Nunca se sabe el resultado de la película. No va a ser fácil para el Atlético".

El madrileño, uno de los pocos que está manteniendo el tipo en este arranque liguero, habla desde el optimismo a la espera de que el equipo emerja. "Estamos con muchas ganas de volver a competir otra vez, que al final es lo que te da posibilidad de revertir una racha mala. Veo en los entrenamientos a la gente con muchas ganas de que llegue el sábado. Nosotros estamos con mucha ilusión, con ganas de conseguir nuestros primeros puntos que nos darían un plus de confianza para seguir adelante", pulsó el guardameta blanquiazul.

"No podemos perder mucho tiempo en pensar por qué, por qué y por qué, hay que pensar cómo hacer que las cosas salgan mejor que el día anterior", comentó a modo de mantra, y mostró temple para afrontar la situación: "He vivido todo tipo de situaciones a lo largo de mi carrera. Lo bonito de nuestro deporte es que es muy imprevisible. En este caso no es bonito porque no es positivo, pero hay que afrontarlo como viene y es la única manera de que cambie. Si caes en el pesimismo no haremos que la cosa mejore, hay que tomarlo con naturalidad".