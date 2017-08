Los emisarios del presidente Al-Thani en Buenos Aires trabajan para la salida de Esteban Rolón del Argentinos Juniors. Pero es una operación con muchos actores y aristas que requiere tiempo para culminar. Míchel dejó caer que conocía a Rolón pero que no había recibido indicaciones de la dirección deportiva. Tras la apuesta por Cecchini, el técnico prefiere alguna apuesta más segura, pero Al-Thani está metido de lleno en la operación para traer a Rolón.

"Prefiero no hablar hoy de eso. Desde la dirección deportiva estamos trabajando en buscar los mejores sustitutos. Algunos se pueden, otros no, otros aún no...", decía Arnau al cuestionársele por nombres propios.

Mediocentro y delantero son las necesidades que hay más apremiantes, sin descartar alguna posibilidad en banda derecha. Keko y Ontiveros no comenzarán la competición y el primero está con problemas en el músculo que le dio tanto dolor de cabeza la pasada temporada. "Las posibilidades van menguando pero aún quedan buenas opciones en el mercado. Queremos que le den un plus al equipo", insiste Arnau. A 20 días del cierre del mercado y a 10 del inicio de la Liga es nota común en los equipos que falten retoques. Quizá los malos resultados de pretemporada, aunque los profesionales sostengan que no importan, hace más acuciante la necesidad de refuerzos para acoplarlos cuanto antes. En ello trabaja Arnau y también la familia Al-Thani.