Ven a Calleri de blanquiazul

Desde hace unos días, el futuro de Jonathan Calleri se asocia con insistencia al Málaga. Es más, no son pocas las fuentes que aseguran que el futbolista argentino recalará en el club como cedido la próxima temporada -y con opción de compra-. Desde Martiricos ni se confirma ni se desmiente en unos días en los que no dejan de llegar ofrecimientos importantes y para varias posiciones de cara al proyecto que viene, aunque otras voces no oficiales dudan de una operación que califican de "compleja".

Y es que los derechos del delantero de 23 años pertenecen a un fondo de inversión que lo ha tenido en movimiento en los últimos años. Su última elástica fue la del West Ham esta recién terminada temporada, en la que no le ha ido muy bien, ya que solo jugó 16 partidos y anotó un único gol. Actualmente, el equipo donde están depositados sus derechos es en el Deportivo Maldonado, aunque de manera puramente circunstancial -de hecho, milita en la segunda división uruguaya-. Está claro que saldrá de allí y el deseo del futbolista, tal y como insisten en Argentina, el Málaga podría ser su destino.