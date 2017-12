Vencer y respirar

Existe unaminidad en el vestuario: vencer al Betis es tomar una tremenda bocanada de oxígeno de cara al futuro en Primera. No lo escondió Míchel, quien resaltó las recompensas de un triunfo esta noche. "Sabemos de la importancia del partido, ya dije la pasada semana que todos venimos arreando. Queda mucha competición y los de abajo estamos apretando mucho a los que están arriba. Es un calendario muy apretado. Si ganamos nos abriría muchas expectativas", señaló.

Después de mucho tiempo viviendo en el descenso, al Málaga cada vez se le ve más sólido en su pelea. El Betis, en cambio, empieza a sufrir vértigo. El técnico madrileño considera que ese es un factor a favor esta noche: "Estamos aprendiendo a convivir en esa situación de máxima tensión y eso ha hecho que el equipo mejore. En momentos críticos el equipo ha empezado a vivir confortablemente y ha tenido una mejoría muy apreciable. Sabemos que ese riesgo que corremos en cada partido lo vamos a tener hasta el final".

"Javi García nos interesaba y ahora los que tenemos son mejores que él"

Aun así, Míchel no se fía de esa mala racha bética. "El Éibar estaba así y ahora está en séptima posición", resaltó el preparador blanquiazul, quien no esquivó la pregunta sobre Javi García pero respondió con elegancia. "Era un jugador que nos interesaba y ahora no está en nuestro equipo. Los que tenemos son mejores que Javi García. Sabe que le aprecio mucho y que me gustaría que estuviera en el campo, así tendría más mérito ganarle al Betis", subrayó.

Otro de los puntos estrella de la comparecencia de Míchel fue el asunto de los fichajes. Más concretamente, el de Sandro. Habló del tema sin ambages y admitió que existen opciones reales de que pueda volver a la vestiar la blanquiazul de aquí al próximo 30 de junio. "Sí, tengo esperanzas por Sandro. El jugador juega donde quiere y creo que a él le apetece y quiere venir a jugar al Málaga. Me lo comenta quien me lo tiene que comentar, que quiere jugar en Málaga. A partir de ahí, todo es subjetivo y depende de situaciones y negociaciones", amplió.

También estuvo sobre la mesa el nombre propio de Diego Rolan. El técnico confirmó que hoy va a contar con sus servicios. "Está bien. Va a entrar en la lista. Pensaremos si puede jugar de titular o no. Lleva unos días con trabajo específico, pero el jugador está bien", puntualizó el preparador madrileño.

Ahora que el año 2017 está a punto de apagarse, Míchel compartió una valoración de lo que ha supuesto para él. "Una parte buena y otra menos buena, cuando vine y ahora. Seguimos en el camino. El balance hace una semana era de un panorama tenebroso, pero la victoria ante la Real Sociedad nos ha dado un impulso que necesitábamos", dijo.