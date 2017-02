"Vengo al equipo idóneo para aportar"

José Rodríguez se pasó el día de su presentación sonriendo. Fue lo más llamativo de su primer día oficial como blanquiazul. Y eso define muy bien lo que supone para él regresar a la Liga española. No han sido fáciles estos seis meses en la Bundesliga. Una difícil adaptación con un desafortunado incidente tras una patada que lesionó a un rival. La puerta del Mainz parecía cerrada, pero se abre la ventana blanquiazul, por la que espera entrar con brío. "Creo que vengo al equipo idóneo, un equipo joven en el que creo que puedo aportar. Hablaba con Arnau que me ha venido bien estar en Alemania porque, dentro de lo mal que lo he pasado, he cogido conceptos que no tenía. He venido a España porque sé que las cosas me van a salir bien aquí", comentó en la sala de prensa Juan Cortés.

Eso sí, no siente que llegue por la puerta de atrás ni que tenga que demostrar nada debido a que las cosas no le hayan ido especialmente bien en el campeonato alemán: "No vengo no a reivindicarme, sino a trabajar, que la gente sepa que voy a dar todo de mí por el equipo".

Le afloran las ganas de volver a a jugar, de sentirse protagonista. Quedó muy claro prácticamente en cada frase que compartió ante los presentes. "Estoy muy feliz por estar aquí, siempre quería venir. Se ha dado la oportunidad este año y estoy muy ilusionado y con muchas ganas, y quiero empezar a jugar porque también lo necesito. Esta es la mejor liga del Mundo y jugar en el Málaga me hace especial ilusión", aseveró el de Villajoyosa.

Por ello, quiso dar las "gracias a Arnau, al jeque y a la directiva por la confianza que me han dado, a las leyendas que han venido a apoyarme y a los compañeros por la bienvenida que me han dado al club", comentó respecto también a la concurrida sala de prensa que encontró.

No es algo que suela gustar mucho a los futbolistas, pero José Rodríguez accedió a definir algunas de las líneas maestras de su juego. "Soy un jugador al que le gusta tener el balón y me gusta entrar en contacto con él. Suelo correr bastante durante los partidos", comentó el futbolista, quien se mostró también "satisfecho" tras las charlas que ha mantenido por el momento con el Gato Romero. "Estuve hablando con él ayer [por el martes] y me encantó. Me ha transmitido mucha ilusión y me dijo que me quería. El Málaga y el entrenador me quieren y yo quiero estar donde me quieran".

El nuevo futbolista blanquiazul dio rápidamente el sí a Francesc Arnau en cuanto le manifestó sus intenciones de incorporarlo en préstamo. "Quiero estar donde me quieren, he notado que el Málaga me quiere y para mí es lo más importante", comentó al respecto.

El de ayer y los que faltan son los entrenamientos de que dispone José Rodríguez para ir conociendo a sus compañeros, sistemas e ideas tácticas. La falta de tiempo para estar con su nuevo grupo no obsta para que no pueda entrar en la convocatoria. Es más, ahí queda el ejemplo reciente de Luis Hernández, quien con los mismos días de trabajo actuó como titular contra el Osasuna el viernes pasado. "Por mí jugaría mañana mismo", subrayó el centrocampista en ese sentido.

Además, ya tiene quien le puede ir haciendo de cicerone en el vestuario. "Conocía a Diego Llorente del Castilla. Es el único con el que he podido coincidir y jugar con él", señaló José Rodríguez, quien mostró ayer un buen tono físico en su primera sesión.