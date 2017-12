Vía libre para Luis

El fichaje de Ignasi Miquel por el Málaga más allá de reforzar la zaga con un central joven y de grandes condiciones, despeja el camino de la titularidad al canterano malagueño cedido en el Lugo, Luis Muñoz. El de Nueva Málaga se queda junto a Josete Malagón como opciones para ser la nueva pareja de Bernado en el centro de la defensa lucense.

Sobre el fichaje de Ignasi Miquel y la situación del canterano hacía mención Francisco Rodríguez, técnico del Lugo, en la rueda de prensa previa al duelo que disparán mañana ante la Cultural Leonesa. "Era su decisión y a partir de ahí ojalá que le vaya muy bien", decía su ya exentrenador y añadía: "Nosotros seguimos nuestro camino. Siempre hemos dicho que lo importante es el equipo, el grupo. Y repito, toda la suerte a Ignasi, que es un chaval que se lo merece, que se lo ha buscado, que ha crecido con el equipo".

Sobre la nueva situación de su equipo, en la que ahora aparece destacado el nombre de Luis: "Nosotros nos alegramos muchísimo en el momento en el que ha decidido irse, pero ahora Josete, Luis Muñoz y la gente que no está teniendo tantas oportunidades están preparados. Esos jugadores entrenan al 100% y estaban deseando tener una oportunidad, pues ahora la tienen. Confiamos plenamente en ellos". Aunque no descartó otras opciones no tan naturales: "Dependiendo del partido que sea, Pita tiene tanta calidad y la lectura del partido que hace es tan buena, que puede jugar en cualquier posición en la zona central. Pero es que también tenemos a un chaval que es Pedro, que el primer partido que jugó lo hizo fantástico". No lo tendrá fácil Luis Muñoz.

Sobre la salida de Miquel, zanjagaba: "Nos hace daño, no voy a decir lo contrario, pero a la vez estamos preparados para solucionarlo y para seguir apostando por gente que no tiene minutos".