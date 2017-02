Vicandi eclipsa la valentía del Málaga

La reacción primera es hacia Vicandi, la visceral. El objeto de la ira, el verdugo indeseado. El Málaga, además de mejores árbitros, merece más que eso. El colegiado debe tener su capítulo de análisis, pero el humo no debe ocultar la valentía blanquiazul. Que le rentó un punto que sabe a derrota, aunque a través de un juego con aroma de ganador. Romero aún no encuentra la clave para noquear, pero ha convertido a su equipo en un boxeador muy completo y que a los puntos está mereciendo mucho más. En el fútbol, lamentablemente, ganar a los puntos no garantiza los puntos. El empate, en todo caso, fue de enjundia y con el asterisco gigante que le puso el desastroso arbitraje del abogado vasco, que ayer no tuvo defensa alguna.

Aunque una cosa no se explica sin la otra, mejor enumerar primero las virtudes. En Villarreal venderán que el equipo estaba distraído pensando en el choque contra la Roma del jueves. Error. No fue relajación, sino cortocircuito. Al fin ha convencido el técnico a los suyos de la valentía de salir presionando muy arriba y no perder la ambición. Ver al equipo así tras el varapalo ante el Espanyol fue muy reconfortante. La actitud tuvo premio pronto. Y en una jugada sabrosa. Movió la bola el Málaga como hacen los grandes, con sentido y calma. Y la ejecutó también con estiletes de categoría. Cabe pelearse qué fue mejor, si el centro enroscado de Rosales o el movimiento de arrastre de Charles y su ejecución de cabeza. La celebración compendió en unos segundos demasiadas sensaciones: la dedicatoria al cielo del brasileño -perdió a un amigo en la tragedia del Chapecoense-, la liberación tras cuatro meses sin jugar y la demostración de que hay un 9 en la plantilla, pues sus movimientos en la jugada fueron de manual.

Siete partidos después, el Málaga se ponía por delante. El rearme perfecto para imantar la victoria que tanto se resiste. La corteza de este equipo es más dura. Quedó claro porque no hubo paso atrás, continuó la presión arriba con un José Rodríguez que en cada acción demuestra las ganas de fútbol que tiene. Llegó el Villarreal, por calidad y porque tenía que desperezarse, pero aun defendiéndose se veía cómodo al Málaga.

La buena digestión del triunfo llevó hasta el descanso. Como era de esperar, los amarillos salieron apretando. Tuvo que sacar un par de manoplas a pasear Kameni. Parecía que el choque iba a cambiar de signo, aunque fue Vicandi Garrido el que cambió todos los cables del partido. En una acción incomprensible, merecedora de análisis por parte de oftalmólogos o criminólogos. Fue tan clamorosa la llave de judo de Trigueros a Charles en el aire y tan incomprensible que estando cerca no la viera, que ello dio pábulo a los más suspicaces. Lo que debía ser penalti y clara acción para el 0-2 se convirtió en dos amonestaciones para el brasileño y el maño, que apenas estaban iniciando las protestas y ya tenían el cartón amarillo en la frente.

El daño se hizo mayor aún apenas cinco minutos después, cuando Rosales se tiró al suelo para arrebatar el esférico a Sansone y este cayó como si temblara la tierra. Penalti, amarilla para Demichelis y sonrisita. Una sonrisita inquietante y prolongada del colegiado, que consiguió lo que no pudo el Villarreal: sacar de quicio al Málaga. Kameni no pudo parar el penalti a Bruno, como en la ida, y se pintaba otro escenario más peligroso. Una desconexión en el cerebro de Soriano, que pateó un par de veces a Camacho sin balón, alivió el agobio, se quedaban con diez los amarillos. Ya con Jony en el campo, el equipo se abrazó a los contragolpes. Asenjo, el mejor local de largo, salvó por tres veces a los suyos, aunque el partido murió con un susto tremendo de Samu Castillejo, aunque Kameni estuvo lleno de reflejos para evitar la tragedia.