Vienen peleones

Si bien Zdravko Kuzmanovic y Cenk Gönen ya eran jugadores de facto del Málaga, aún no habían podido posar para las fotografías de rigor. Ayer llegó el momento y tanto el serbo suizo como el turco fueron presentados en sociedad en el Hospital Vithas Parque San Antonio. Uno más directo por repetir experiencia y el otro con la timidez del novato, pero ambos traen un mensaje ambicioso.

Una lesión en el tendón de Aquiles tuvo a Kuzmanovic toda la temporada en el dique seco. Dejó buenas sensaciones en sus escasos minutos con Juande Ramos, lo que le ha permitido regresar. Una vuelta que le pilló a contrapié: "Fue una sorpresa el interés del Málaga en mi vuelta. Sólo jugué cuatro partidos el año pasado y fue una temporada muy difícil para mí. Me hubiera gustado que hubiera sido un curso más normal, pero tuve esa lesión importante y no pude jugar. Este verano me llamó Arnau, y en cuanto me llamó el Málaga fue la primera opción. Quiero dar las gracias al club y a toda la gente por esta oportunidad, intentaré demostrar mis cualidades esta temporada ya que la pasada no fue posible".

Pese a las dudas que pueda generar, transmite tranquilidad el serbo suizo. "Estoy cada vez mejor. Hice una primera parte de preparación con el Basilea y luego aquí, la lesión está bien, no tengo dolor. Espero empezar pronto a jugar partidos y estar al 100% para el inicio de temporada", señaló Kuzmanovic, convencido del papel a jugar tras la marcha de Ignacio Camacho: "Conozco muy bien a Camacho, es un gran jugador. Ha estado aquí siete años y todos hablan bien de él. No soy el mismo jugador que él aunque juego en su posición, tengo características diferentes. Intentaré aportar al equipo lo mejor de mí a nivel defensivo y nivel táctico".

En esa línea reivindicativa de su papel llega también Cenk Gönen. O Cenk, como prefiere ser llamado. También Cengo, apelativo que recibía en Turquía y ahora porta sobre el 13 de su camiseta. No tuvo protagonismo en el Galatasaray, pero se defiende. "No creo que sea una sorpresa que jugara, siempre estoy preparado para jugar, he venido para ser competivivo y para intentar jugar", señaló el turco, "ilusionado" con la oportunidad: "Estos años no he jugado tanto pero en años anteriores sí pude jugar muchos partidos. El Málaga me llamó para contar conmigo y me sentí muy ilusionado en ese momento. Uno de mis sueños era jugar en una liga como la inglesa o la española y ahora tengo la oportunidad".

Tiene tarea por delante en su competencia con Roberto. Asegurado al menos que será sana. "Roberto es un tipo muy agradable, además de un gran portero. Hablo mucho con él porque habla inglés, es una persona muy importante para mi adaptación aquí y desde aquí se lo agradezco", manifestó Gönen, que nuevamente tiraba la ofensiva: "He hablado con Míchel, él no me ha dicho nada sobre mi posición pero yo estoy trabajando y entrenando duro, pero por supuesto he venido para ser competitivo".