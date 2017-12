"Vine a limpiar mi imagen"

Manuel Iturra no es oficialmente jugador del Málaga, pero por puro trámite. Unos documentos que tenía que enviar el Necaxa para la firma del acuerdo no llegaron a tiempo ayer, así que no será hasta hoy cuando se anuncie formalmente su incorporación por un año y medio. La presentación queda fijada para el martes y así no eclipsar la importancia del choque ante el Betis. Pero ya habla como nuevo refuerzo. Y tiene clara una conquista que le ha llevado a regresar: "Vine para limpiar mi imagen. Un objetivo personal que me he planteado es ganarme de nuevo el cariño de la gente y aportar en esta difícil situación".

El Colocho llegó en torno a la medianoche del jueves y ayer por la mañana pasó un reconocimiento médico en el que no se descubrió nada extraño. Desde ya podrá ponerse a trabajar para acoplarse cuanto antes para aportar "experiencia". "Ahora estoy más maduro y eso te ayuda a crecer como jugador", comentó Iturra, que es consciente de cómo le puede recibir parte de la afición por las maneras de su adiós pero que quiso dejar claro que "cuando vine respondí".

La cosa no acabará en Miquel ni Iturra. Se negocia con Diop y se está atento a otros medios centro y algún que otro delantero, y así satisfacer los deseos de Míchel. Aunque ahora empieza a ponerse en primera plana el capítulo de salidas. Con la incorporación del chileno, las 25 plazas de la primera plantilla quedan cubiertas. Es decir, ahora mismo no se podría inscribir a nadie más, aunque sí ficharlo a expensas de que quedara una plaza libre para tramitar la licencia con la Federación.

Son varios los candidatos a salir en este mercado de invierno. De hecho, incluso podrían producirse bastantes bajas. Cecchini y Cifu ya saben desde hace semanas que no van a disponer de los minutos que necesitan y asumen su préstamo hasta final de temporada. El club intentará también que Cenk Gönen, el único inédito del plantel, pueda regresar a Turquía para tener minutos, puesto que aquí va por detrás de Roberto y Andrés Prieto en la rotación bajo palos.

Jony por su parte ya solicitó que se le abriera la puerta para buscar acomodo hasta junio, aunque está por ver si se atiende esa petición o no por los efectivos de que dispone Míchel. Además, alguno de los canteranos, como Ontiveros o En-Nesyri, también podrían salir por las numerosas peticiones de cesión que hay sobre la mesa por ellos. El marroquí es el que presenta más papeletas, pues la intención es que venga otro delantero más antes de que se cierre el mercado de invierno.