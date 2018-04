Vuelta a las andadas, al desastre habitual

El Málaga es el colista porque sus jugadores funcionan como jugadores de segunda categoría. Eso, siendo tierno con ellos. Salvo citas esporádicas como la del Villarreal, el equipo naufraga sistemáticamente. Casi nadie está al nivel mínimo exigible, algunos cometiendo errores de tal magnitud que llevan a preguntarse cómo es posible que estén jugando en Primera División y en un club que maneja un presupuesto de cerca de 70 millones de euros.

Eso se refleja, sobre todo, en la acción de Luis Hernández que terminó siendo el penalti sobre Lucas Pérez y el posterior 1-0. Pero tamaño estropicio no oculta que hay futbolistas que suspenden casi por sistema. Ahí están Lacen o Success, dos de los refuerzos invernales. Ya no es indignante verles en el campo, es que haya un entrenador que les ampara y les pone cada fin de semana. Eso por no mencionar que antes hubo alguien que les fichó...

Pocas cosas positivas que destacar a nivel individual, algunas acciones de Diego Rolan, una parada de Roberto a Lucas Pérez, el cabezazo de En-Nesyri (por cómo se impuso) al final del partido con 2-2, los buenos centros de Rosales (tanto a balón parado como en juego) y el de Samu García. Muy pocos argumentos a los que agarrarse. Y lo peor es que no deberían destacarse, deberían ser lo mínimo.