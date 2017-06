El Watford quiere a Peñaranda en España

El Málaga no tenía intención de seguir contando con Adalberto Peñaranda. No obstante, quiso esperar a que acabara el Mundial sub 20 no fuera a ser que explotara y estuviera a tiempo de reaccionar. Pero tanto Arnau como Míchel se mostraban convencidos de que no tenía sitio y debían romper ese año de contrato extra firmado con el Watford en el mercado de invierno, sobre todo ocupando una ficha de extracomunitario. Sin embargo, en un poco lapso sufrió una rotura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo y se supo que se le volvía a denegar el permiso de trabajo en Inglaterra. Independientemente de estas circunstancias, el Watford pretende que la carrera del venezolano continúe en España, bien sea en el Málaga o en otro equipo.

Y es que el futbolista vinotinto ya suma dos temporadas en el fútbol español. En cuanto sume la tercera, que técnicamente comenzaría en diciembre de 2017, podría empezar a tramitar la nacionalidad española, un requisito que permitiría encontrar mejor acomodo para un futbolista por el que el cuadro británico apostó fuerte pero que considera que le ha salido rana y con el que no se cuenta a futuro. Sin duda alguna, más allá de su juventud y de que aún puede volver a mostrar sus mejores virtudes, sería mucho más fácil encontrarle un buen postor con la condición de comunitario. Por ello, y aunque el Málaga solicitara sentarse a negociar para romper la vinculación con Peñaranda, el Watford se negaría en rotundo.

El 'vinotinto' no estaría apto hasta septiembre tras su lesión y ocupa plaza extracomunitaria

La lesión que sufrió el delantero en los últimos minutos de la final del Mundial sub 20 hará que, como mínimo, no pueda estar disponible hasta septiembre. Una faena para que se le encuentre una salida y también para que continúe en el plantel, pues se perderá la pretemporada y ya la pasada temporada tuvo poca continuidad. Peñaranda ocupa plaza de extracomunitario, por lo que el club tendría que liberar la de Rosales o Michael Santos si quiere optar a algún futbolista que no sea comunitario durante este mercado de verano.

Ayer la Ser desveló el interés del Leganés en el internacional vinotinto. Los madrileños, carentes de gol la pasada temporada, buscan a alguien que no les costara dinero adquirir (podría llegar en préstamo) y cuya ficha fuera asumible. Ahí entra la figura del venezolano, que de irse a la capital de España aliviaría al director deportivo de un buen problema.