Weligton da el salto al cuerpo técnico

El Málaga dio oficialidad ayer a algo que venía sucediéndose prácticamente a diario en los entrenamientos: Weligton pasa desde hoy mismo a integrar el cuerpo técnico de Marcelo Romero. Desde que se ofreció voluntariamente a dar de baja su ficha de extracomunitario para que Peñaranda fuese inscrito, se ha mostrado más que apegado a los entrenadores. Ahora, tras un acuerdo con el club, hasta el 30 de junio figurará como asistente técnico.

Curiosamente, desempeñará la misma función que hacía el ahora entrenador blanquiazul hasta que se marchó Juande Ramos. El brasileño, de ese modo, técnicamente regresa a la entidad de Martiricos, puesto que se ejercitaba a diario con la plantilla para recuperarse de su lesión, pero estaba dado de baja federativa. De aquí al verano continuará trabajando duro para recuperarse de la rotura de menisco a la que fue intervenido, no sólo con idea de apurar las posibilidades para regresar a la práctica del fútbol la temporada que viene, sino también porque quiere estar bien recuperado de cara a su día a día y a que en un futuro no tenga secuelas a la hora de hacer vida normal. Weligton no tiene nada claro su futuro en el mundo del fútbol, así que esta experiencia le ayudará a aclararse para ver a qué se dedica el día de mañana y en qué faceta.

En una entrevista reciente del Gato Romero con este periódico, el charrúa se mostraba más que favorable a su incorporacion al cuerpo técnico. "Él mantiene su figura dentro del vestuario y es importante para el grupo tener un capitán como él. Su futuro lo estará valorando, si estar más cerca de entrenar o jugar, pero a nivel personal seguir dentro del equipo le viene muy bien. En cuanto al cuerpo técnico, charlamos mucho. En la parte técnica, que él quiere aprender, se vuelca mucho con nosotros para satisfacer sus inquietudes para el futuro de cara a ser entrenador. Si el día de mañana trabajara con nosotros, sería espectacular para mantener ese vestuario sólido en el futuro", llegó a comentar sore su figura.