Weligton describe una "transición"

En la mesa redonda en honor al 75 aniversario de La Rosaleda no faltaron referencias hacia el Málaga actual. Weligton, que arrancó la temporada como jugador y la cerrará como miembro del cuerpo técnico, fue el más directo y crítico con la situación que vive el equipo, a seis puntos del descenso.

"Tanto con Juande como con Gato y como con Míchel tenemos un problema bastante importante. Estamos pasando por un momento de transición como pasó con Brasil después de Ronaldo y Ronaldinho o como lo pasa la selección española. Había jugadores que eran la base y ya no están o no están jugando y eso se nota bastante. Y no lo digo por mí. Antiguamente teníamos a una columna que respondía y con la incorporación de algunos y de canteranos el equipo funcionaba plenamente, y ahora creo que nos falta eso. Míchel lo sabe y vamos a intentar sacar adelante la situación del equipo y, sobre todo, de cara al futuro sacar una base", fue el anásisis del brasileño, al que acompañó Fernando Peralta con su visión sobre la marcha del Gato Romero: "Todos vimos que le hacía falta. Lo que faltó no eran ni mucho menos ganas ni ilusión, sino la experiencia que necesita un equipo de Primera División. Hace falta preparación y experiencia que se va sumando con los años y el trabajo en distintos clubes". Así, el ex portero malaguista refrendó el fichaje de Míchel en sustitución del charrúa: "La decisión ha sido acertada, tuvo experiencia a nivel nacional con el Castilla, Rayo o Getafe, con el que hizo una gran temporada, y esperemos que esa experiencia la ponga al servicio del Málaga para sacar adelante esta situación incómoda".