Weligton, fiel al asturiano

Habla Weligton y hay que escuchar. Años de servicio al club que lo convierten en una de las leyendas recientes. Llegó, además, de la mano de Muñiz, así que nadie mejor que él para valorar la posible llegada del asturiano al banquillo de La Rosaleda. "Nunca encontré a nadie como él, el mejor entrenador que he tenido, por su manera de ser y de trabajar. Es honrado, trabajador y tiene pasión por su trabajo. Peca de ser sincero. Muñiz es de los que van despacio. Es su manera de ser, ha demostrado que por donde ha pasado ha hecho un buen trabajo. Creo que es un buen hombre si finalmente el Málaga está en Segunda. No hay nadie mejor que Muñiz para que el club vuelva a estar en Primera otra vez", aseguró el brasileño en una entrevista concedida a COPE Málaga.

"El Málaga necesita una buena limpieza, poner la casa en orden y Muñiz sabe hacer este tipo de cosas. A lo mejor un pasito atrás sirve para que el club corrija los errores y pueda hacer las cosas mejor", añadió el ex futbolista, que colgó las botas hace menos de un año.

También se mojó acerca del enigmático tuit del jeque Al Thani en el que le pedía prácticamente que entrase en el club a poner orden. Weligton fue sincero a la vez que prudente: "Antes y después del tuit que puso he hablado con él porque me pide consejo, pero ya le dije que no estoy dentro del club, que poco puedo hacer. Me estoy preparando para el futuro por si tengo que volver al club, haga la función que haga quiero hacerla bien. Quiero empezar desde cero, con trabajo y dedicación. Necesito mi tiempo para mis cosas personales y para mi familia. Me estoy preparando para las dos funciones. Es bueno saber lo que pasa en los despachos. Me estoy preparando como entrenador y también para estar en los despachos. Mi oportunidad llegará, pero quiero estar preparado para no decepcionar a nadie". Sobre el jeque, añadió: "Yo creo que todo estaría más tranquilo si el presidente del club estuviera aquí. Deportivamente hablando, son los jugadores los responsables de los resultados".