Weligton opta por "levantar la bandera blanca" con el jeque

Weligton volvió a pasar revista a la actualidad del Málaga. Esta vez para entonar un discurso un poco más pacifista. Y es que en plena vorágine de ataques al propietario el brasileño pide "levantar la bancera blanza y de paz" para "hacer que el jeque vuelva a apostar y enamorarse del club". Así habló en Canal Sur Radio, donde de paso matizó su situación respecto al Málaga y sus últimas declaraciones, en las que llegó a asegurar que rechazó una oferta de Al-Thani porque "quería que fuera el chivato del vestuario".

"La última entrevista que hice hablé de este tema. Quería disculparme de la familia y presidente, jamás quise ofender a nadie, solo di mi opinión. Me trató con mucho respeto, la relación es buena, siempre nos trató con respeto. Por muy mal que pinte todo ahora, él nos llevó a la gloria, a disfrutar por Europa. Creo que la obligación de muchos de nosotros es que el jeque se crea que puede hacer un Málaga grande otra vez", contaba el ex capitán, que sobre aquel ofrecimiento explica: "Llevaba ocho meses fuera y no me veía con autoridad para llegar a un vestuario con un entrenador y un director deportivo. Igual me equivoqué y debí decir sí. Igual a alguno lo cojo por el cuello. El fútbol es así, a veces salen las cosas y otras no".

Se deja por tanto querer. "Hay días que me apetece entrar e intentar solucionar, pero hay cosas que no dependen de mí. Jamás le diría no al Málaga y al malaguismo salvo por algo familiar que me lo impidiera", comenta, y añade que es determinante actuar cuanto antes por todo lo que hay en juego: " Todos queremos que el Málaga esté lo más alto posible. La ciudad lo merece, la afición lo merece. La economía importa, el Málaga genera trabajo, si desaparece mucha gente se queda en el paro. Siempre con la intención de ayudar al club, no en beneficio propio".

Aun así se muestra crítico y analiza desde fuera cómo se ha llegado a este punto. "Es mezcla de todo se han hecho cosas malas, el nivel de Primera no te permite equivocarte tanto. El Málaga ha quedado en segundo plano, hay objetivos personales que influyeron por encima y el Málaga quedó en segundo plano", señala. Lamenta falta de compromiso en la plantilla, que "llegaba con su bolsita y coche pero sin voluntad de trabajar", e insiste en "unir fuerzas y pensar en el Málaga, olvidar temas personales. Hay gente competente dentro, pero estamos en una situación bastante delicada".