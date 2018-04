Zidane: "Me sorprende ver al Málaga último"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, habló en la víspera del partido ante el Málaga en La Rosaleda (20:45 horas, Movistar Partidazo). Realmente se habló poco del encuentro en sí, casi todo lo absorbió la Champions League, la pasada eliminatoria ante la Juventus y la próxima ante el Bayern.

Pero sí hubo alguna referencia al Málaga. Zidane dijo que no entendía cómo el equipo de José González iba colista. "Sabemos que es lo que tiene esta Liga. El Málaga que va último y a lo mejor no se merece este sitio, viendo partidos del Málaga me sorprende la posición que ocupa", decía Zidane, que avisa de que "vamos a ir a ganar, va a ser difícil. Juegan contra nosotros y querrán dar el máximo".

Sobre el esfuerzo que puede pagar su equipo, Zidane dijo que "nosotros nos tenemos que meter en la cabeza que va a ser muy difícil allí en Málaga. Después de un partido de Champions el esfuerzo ha sido enorme. Ahora estamos preparados para hacer otro partido de Liga en Málaga".