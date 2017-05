El agente de Sampaio se deja caer en La Rosaleda

Hace ya varios días que la prensa portuguesa avanzó el interés del Málaga en hacerse con los servicios de Philipe Sampaio, joven central brasileño que durante las últimas tres temporadas vistió la camiseta del Boavista. Pues bien, su agente, el también brasileño Marcelo Robalinho, visitó el lunes las oficinas de La Rosaleda, tal y como se constató a través de su cuenta de Twitter y pudo confirmar este periódico.

Si bien desde Portugal, concretamente desde O Jogo, aseveran que el futbolista terminará por vestir la camiseta del Málaga, la operación cuenta con una problemática concreta. Y es que Sampaio, de 22 años, no tiene el pasaporte comunitario y por lo tanto ocuparía plaza de extranjero. Plazas que, por el momento, el club malagueño mantiene ocupadas por Rosales, Michael Santos y Peñaranda.

Sucede que los dos últimos cuentan con muchas opciones de no estar en la disciplina costasoleña la próxima temporada. En el caso del uruguayo porque el club entiende que lo mejor para todos es buscarle una cesión y tenga los minutos que aquí no se le pueden prometer. Con respecto a Peñaranda, que actualmente disputa el Mundial sub 20, hay prevista una reunión para dilucidar si prosigue su carrera en el Málaga. El venezolano tiene firmado un año más bajo fórmula de cesión, pero el propio Francesc Arnau dijo hace unos días que su continuidad no es segura.

En cuanto a Sampaio, se trata de un central diestro de 191 centímetros de altura y contundente en la marca. Esta temporada disputó 25 encuentros como titular en el Boavista, el cuarto equipo menos goleado de la Liga NOS portuguesa. Un jugador ya afianzado, con tres temporadas en la élite y que culmina su contrato con el club luso a final de junio.

Además, desde Portugal aseguran que el Braga anda muy pendiente de hacerse con los servicios de Sampaio, un jugador muy apetecible por condiciones y edad y que podría caber en el Málaga si no fuera por su pasaporte extracomunitario. Con la más que posible marcha de Diego Llorente a la Real Sociedad, el Málaga sólo tiene en plantilla como centrales a Luis Hernández, Luis Muñoz y Mikel Villanueva -al que se busca ceder-, además de la opción de Miguel Torres.

Este periódico trató de ponerse en contacto con el agente de Sampaio, que precisamente ayer se reunió con el Boavista, pero rehusó hacer declaraciones sobre un jugador que desde Portugal sitúan en la órbita del Málaga.