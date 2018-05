El alcalde y sus encuentros con Tebas

Mientras el club camina por un lado, los políticos malagueños marchan por otro. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, admite haber mantenido algún encuentro con el presidente de LaLiga, Javier Tebas. "El club tiene unos propietarios, hay un consejo, y LaLiga tiene unos controles mucho mayores que antes para que los clubes puedan plantear acciones realizables, de no gastar más de lo que ingresan. Eso a mí me da tranquilidad y seguridad", dijo el edil en los micrófonos de Radio Marca. El optimismo moderado de De la Torre fue algo menos vigoroso planteando un escenario alejado de Primera División durante varios años: "Otra cosa es que la etapa de Segunda dure más años, pero tiene recursos para pasar ahora una etapa menos brillante. Lo normal es que Málaga tenga uno de los presupuestos más altos, por la propia potencia de la ciudad. Con eso, manejándolo bien, y con buenos responsables, se puede volver a Primera".

De este reciente incendio surgido tras la negativa del sheikh Al-Thani a traer a Lucas Alcaraz, el alcalde no se mojó: "Lo que deseo es que el Málaga sepa acertar en todos los niveles en esta etapa de transición. No entro en esas decisiones que pueden ser chocantes porque no soy un experto. Espero todos sepan mantener su compromiso y su cohesión. No conozco las circunstancias exactas en las que se han producido esas situaciones, mi mensaje siempre es constructivo, de ánimo y esfuerzo. El club debe ayudar a que se mantenga la ilusión de una afición y de una ciudad que es de Primera División".