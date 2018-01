La ambición del hijo pródigo

A Samu García no se le puede arrancar Málaga del pecho. Si con 14 años se volvió del Chelsea cuando ya había compartido mesa y mantel con Mourinho, Terry y Lampard entre otros, es porque el corazón tira más que cualquier razón. Una década después se marchó entre sollozos: "No me voy, me venden". Y ahora el hijo pródigo regresa a La Rosaleda como bandera de un sueño: "Mi prioridad es salvar al equipo". Llega cedido por el Levante, confirma Husillos con algunos detalles importantes del acuerdo: "Sí, hay cláusula del miedo. Su continuidad está asegurada si seguimos en Primera, y si no ya lo conversaríamos. Pero, en este caso concreto, son tantas sus ganas que la situación apunta a que podamos estar mucho tiempo juntos".

Samu tira de emociones: "El jugador acaba jugando donde realmente quiere. Donde mejor me he sentido es aquí. Es una pena no haber rendido a mi mejor nivel en los otros equipos en los que he estado, a los que agradezco que apostaran por mí, pero aquí no va a pasar por cómo siento los colores. La mejor temporada que he hecho en Primera ha sido aquí en Málaga. Vuelvo aquí para intentar recuperar sensaciones y para poner mi granito de arena para salvar al equipo. Sabía que iba a volver, porque siempre lo he querido. No sabía cuándo, pero es mi casa, y me hacía mucha ilusión hacerlo. Y aquí estoy con toda la ilusión del primer día".

Husillos cuenta que el jugador llega con una opción de compra en caso de permanencia

Y ese regreso pudo producirse mucho antes. Samu cuenta lo quesucedió: "Otras veces hubo contactos, a principios de temporada por ejemplo. El equipo donde más jugadores tenía era en banda y el centro del campo estaba cubierto y no creyeron imprescindible que llegar".

Samu cuenta cómo se ha encontrado el vestuario: "Vengo de otro vestuario que la situación es un poco mejor que ésta, pero que no piensen que estamos hundidos. El equipo merece más puntos, está con ganas, con ilusión, es difícil pero no es imposible y mientras que matemáticamente se pueda no hay que bajar los brazos". Un guerrero de la casa vuelve justo cuando más falta hace.