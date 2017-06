"El año en el Málaga me ha venido sensacional para mejorar"

Sandro volvió a hablar ayer en la concentración de la selección sub 21. Eso sí, no quiso entrar a valorar sus planes de futuro, por más que sea un tema muy candente. Se limitó a hablar de actualidad deportiva, casi toda en clave nacional, aunque tuvo un guiño de cara al Málaga. "He cambiado mucho, soy un jugador más maduro. Este año en el Málaga me ha venido sensacional para seguir mejorando. Sabía que tenía que buscarme un equipo para tener minutos y así ha sido", comentó.

Se están dando los últimos pasos para conocer de manera definitiva qué ocurrirá con el delantero canario. Ya pasó el reconocimiento médico con el Atlético de Madrid el pasado sábado, en el que se será inscrito a partir del 1 de enero. Todos los movimientos se dan para que continúe ligado al equipo blanquiazul mientras tanto. Precisamente sobre la figura jurídica en la que se tiene que articular todo habló ayer en Iusport, Iván Palazzo, abogado especializado en Derecho del Fútbol. Según el letrado, "se advierte que el Atlético de Madrid no podrá ceder a otro club a los nuevos futbolistas contratados, porque previamente debería inscribirlos para ostentar la titularidad de los derechos federativos, circunstancia que actualmente tiene vedada". El entendimiento entre clubes y cómo se haga será vital en esta operación.