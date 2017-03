Hacia un año histórico

Hablar del Alavés de Pellegrino es hacerlo de un equipo con mayúsculas. Volvió a Primera después de un año maravilloso en Segunda y, lejos de meterse en el vagón de cola, los vitorianos navegan por las aguas tranquilas de la clasificación y mantienen en el horizonte una oportunidad única de conseguir un título, el de Copa, frente al Barcelona. Es este Alavés un equipo que poco tiene que ver con la pausada forma de ser de Pellegrino. Su equipo muerde y presiona como pocos en España, manteniendo una intensidad máxima los 90 minutos, algo que sufrió recientemente el Sevilla en un encuentro en el que sólo pudo salvar un punto.

sin balón

El cuadro de Mendizorroza no es el típico equipo que se mete atrás para que sea el rival el que maneje el choque a su antojo. Todo lo contrario, ocupan posiciones adelantadas para entorpecer en la medida de lo posible la salida de balón del adversario. Con esa forma de entender la defensa, Pellegrino ha logrado que los suyos sean una escuadra tan peligrosa en casa como a domicilio. Y si no que se lo digan al Barcelona o Villarreal, que mordieron el polvo en su feudo. No bajan el freno ni, por supuesto, varían un ápice el planteamiento de Pellegrino. Un equipo, el vitoriano, al que cuesta un mundo hincar el diente.

con balón

Sin grandes alardes, el Alavés llega con solvencia al área rival. Lo hace, sobre todo, por el mando de Marcos Llorente y las internadas por banda de Théo Hernández, que por fortuna para los malaguistas no pisará el césped de La Rosaleda. Camarasa, que vive un momento dulce, es el encargado de conectar con Deyverson, habitual punta de lanza alavesista. También tiene peligro en las bandas, donde Toquero, Ibai, o Edgar proponen descaro y uno contra uno. Menos en el caso del primero, aunque el ex del Bilbao cuenta con el centro desde la derecha como su mejor arma.

lo mejor

Salvo ocasiones contadas, el cuadro vitoriano casi nunca se sale de los partidos. Sólo el Barcelona o el Real Madrid, en su visita a Mendizorroza, supieron dejar en la estocada al Alavés antes de tiempo. No ceden, no permiten que el encuentro se cierre antes de los 90 minutos reglamentarios. En base a la entrega ha sabido conformar Pellegrino un equipo de garantías.

lo peor

Si algún pero tiene este Alavés es que le cuesta proponer sacando el balón desde la cueva. Sólo Llorente, que abarca muchísimo campo, tiene la capacidad suficiente para llevar el balón con sentido hasta donde hay que hacer daño. Es decir, cuando las segundas jugadas no favorecen al Alavés, éste tiene muchos más problemas para crear ocasiones de peligro. Es por ello por lo que el conjunto alavesista suma únicamente 26 tantos , algo que lo convierte en el tercer equipo que menos anota de la competición. Eso sí, sus goles valen muchos puntos, tantos como 34, aunque el Málaga tendrá mucho ganado si consigue que el Alavés no se sienta cómodo en el campo.