18 años, 5 meses, 1 día

Hay partidos mágicos. Para el Leganés cualquiera de este año lo es, pues se estrena en la élite. Pero algunos de los que van siendo rivales en Butarque también presentan su historia. Como el Málaga, que únicamente jugó una vez allí. Y ha llovido bastante, casi dos décadas. 18 años, 5 meses y un día, casi cual condena, se cumplirán este domingo de aquel 0-2 con la Segunda División como escenario. También fue un domingo al mediodía, el horario fetiche del penúltimo ascenso a Primera.

Un doblete de Basti agenció los tres puntos aquella mañana. Para dar continuidad a aquel Málaga de Joaquín Peiró que se mostraba intratable pese a ser un recién ascendido. Fue uno de los muchos encuentros que el equipo blanquiazul resolvió a domicilio con victoria. Un resultado que vendría de perlas a los de Míchel pasado mañana.

El buen recuerdo es tan grande, que Basti casi se ve obligado a regresar a ese estadio. Y eso hará. La matinal del domingo contará con él. No en el campo, como le gustaría para rememorar los grandes recuerdos que le despierta Butarque, sí en la grada. Como aficionado. Y como amuleto, pues sus viajes suelen dar renta. No es muy habitual en sus desplazamientos lejos de Málaga para seguir al equipo, así que no cuesta recontarlos. Esta campaña pisó Cornellá-El Prat, un partido que maquilló en el tramo final el cuadro por entonces de Juande Ramos para dejarlo en un 2-2. La temporada pasada acudió a Riazor en otro empate, un 3-3 con sacudidas y difícil catalogación. No pierde el equipo cuando Basti viaja, algo que saben en Martiricos y que se abraza con intensidad ahora que se busca cualquier estímulo positivo para sacar al equipo del pozo.

Basti es ahora responsable del Área Social de la Fundación. Es habitual que en las múltiples horas que comparte con Domingo Muñoz, historiador de la entidad, ose discutir con su cerebro. Porque el paleño tiene grabados a fuego múltiples episodios de su carrera. Cómo no, también el doblete en Butarque, el único que firmó a domicilio ese año. "Fueron dos goles rápidos. En el primero, Catanha en línea de tres cuartos se llevó a varios jugadores, yo hice el desmarque a espaldas de los centrales, él la metió entre líneas, venía botando y esperé a que bajara para empalarla a un poste. El segundo fue una jugada de Ismael con Zárate. Centró el chino, metí cuerpo, controlé con la derecha y en un reverso lo marqué con la izquierda", rememora Basti como si hubiera sido el año pasado.

Ese partido está plagado de curiosidades. El Málaga venciendo luciendo la verde y morada, esa camiseta que a muchos aficionados encantaba y que fue la última vez en la que el club vistió con los colores de su ciudad. Paradójicamente, en ese vestuario no gustaba mucho el diseño.

Fue el paleño el enemigo de los pepineros ese día. Los focos no estaban posados en él, sino en Catanha, quien meses antes vestía esa blanquiazul y dejando una gran huella. Lo mismo que un vecino de Leganés, un tal José María Movilla que se crió allí hasta que el Real Madrid lo reclutó para sus categorías inferiores.

Este 19 de marzo, además, se cumplirá otra efeméride. Un año exacto del último triunfo de los blanquiazules a domicilio. Ocurrió en el Benito Villamarín, en un partido un tanto extraño que terminó resolviendo a ocho minutos del final Ignacio Camacho de cabeza en una mala salida de Adán tras falta colgada por Recio. Una fecha redonda para quebrar tan triste estadística.