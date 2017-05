Diez años resumidos en dos mensajes

Se cumplen diez años desde el último ascenso del Málaga a Primera División. Diez años en la élite que se pueden resumir con la intervención de dos personajes fundamentales en su germen y su cénit. Antonio Hidalgo, héroe del ascenso, y Ruud Van Nistelrooy, sin necesidad de presentación, enviaron mensajes de felicitación que el club reprodujo con gusto.

"Hola, familia malaguista. El Málaga lleva diez años en el nivel más alto en España. Es un gran éxito. Especialmente para los niños que sueñan con jugar en el Málaga. Enhorabuena al club, aficiones, jugadores… Espero que sigan así y puedan estar muchos años más en LaLiga", dice el mito holandés, que siempre que puede cuenta con cariño lo que fue su breve pero intenso paso por la Costa del Sol antes de colgar las botas: "Mi momento más importante de mi año en el Málaga… Los recuerdos que tengo de la plantilla, el vestuario, el cuerpo técnico, médico, los pichitas… El ambiente en el vestuario era único y eso se veía en el campo. Al final terminamos en el cuarto puesto, clasificados para la Champions. La fiesta en el Ayuntamiento, en La Rosaleda. Momentos inolvidables que siempre llevaré conmigo. Gracias a todos y un abrazo fuerte desde Holanda, desde el PSV".

Por su parte, Antonio Hidalgo, pichichi costasoleño aquella temporada, ponía la perspectiva desde aquel curso 2007/2008: "Quiero recordar con vosotros el día que empezó todo, hace diez años, contra el Tenerife. ¿Os acordáis? Seguro que sí. Para mí fue una alegría inmensa, igual para mis compañeros. Aún, si cierro los ojos, me veo con vosotros en La Rosaleda celebrando ese ascenso. Para mí ha sido muy importante que el Málaga esté diez años en Primera, que haya tenido la oportunidad de jugar la Champions. Y lo que me enorgullece más es que tanto Jesús Gámez como Weligton pudieron participar de eso, que también estuvieron en el ascenso. Me siento orgullos de haber podido contribuir a conseguir esos diez años de éxitos".